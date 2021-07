I byen Stenderup-Krogager i trekantområdet opstod for nylig en gakket situation.

I forbindelse med et nyt byggeri lykkes det nemlig håndværkerne at bygge så tæt, at deres to skurvogne på hjul blev lukket inde. Det skriver jv.dk.

»Man skulle tro, at håndværkerne var et par molboere«, fortæller en af naboerne til byggeriet, Freddy Raben til B.T.

Han går næsten hver dag forbi byggeriet på sin vej op til det lokale supermarked, og på den tur har han flere gange advaret håndværkerne om, at de skulle se at få skurvognene ud i tide.

Men det skete ikke.

I stedet fortalte håndværkerne, at de havde planer om at købe et stykke hæk fra en af naboerne i området og trille skurvognene ud den vej, men da Freddy Raben hørte det, blev det for meget:

»De spurgte, om det var mig, der boede der, fordi deres mester gerne ville købe seks-syv meter hæk og hive den ned, så vognene kunne komme igennem. Men så sagde jeg fandeme nej.«

I stedet blev løsningen, at håndværkerfirmaet kom forbi det nye byggeri med en kran, og løftede de to skurvogne op over det nye byggeri.

Den mindste af de to skurvogne løftes ud af byggeriet. Privatfoto: Henriette Røntved Foto: Privat foto: Henriette Røntved Vis mere Den mindste af de to skurvogne løftes ud af byggeriet. Privatfoto: Henriette Røntved Foto: Privat foto: Henriette Røntved

Til stor ærgrelse for Freddy Raben var han ikke hjemme den dag:

»Jeg havde sådan glædet mig til, at de skulle have de vogne ud, og jeg skulle se det, men så var jeg fandemdyleme på arbejde den dag. Havde jeg været der, så havde jeg nok have stået og hoveret lidt og tænkt 'vi sagde det til jer',« fortæller Freddy Raben.

Men ifølge mester hos byggefirmaet Blom og Bjerg, Torben Lyhne, der stod bag manøvren, så forgik alt på byggepladsen helt efter bogen:

»Der er som sådan ikke noget uheldigt i den måde, vi har gjort det på. Vi havde en meget lille byggeplads, så jeg forventede fra start, at vi nok ville være nødt til at krane vognene ud«, fortæller han til B.T.



Han medgiver dog, at han havde håbet at købe et stykke hæk af naboerne, men da det ikke kunne lade sig gøre, var der kun en vej frem:

»Så gjorde vi som så ofte før og lejede en kran,« fortæller Torben Lyhne.