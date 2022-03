Her er fredagens coronasmittetal fra Statens Serum Institut.

Der er registreret 7.216 nye tilfælde af coronasmitte i Danmark.

Der er foretaget i alt 37.657 pcr-prøver, og det giver en positivprocent på 19,16.

Antallet af indlagte med covid-19 er faldet med 39 i forhold til torsdag, og der er 1.414 indlagte i den seneste opdatering fra Statens Serum Institut.

Heraf er 27 indlagt på intensiv, et fald på to personer, og ni af dem ligger i respirator. Det er to flere end torsdag.

Der er registreret i alt 38 dødfald med covid-19 i den seneste opdatering.