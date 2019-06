Sammen med 23. december er dagen i dag, fredag, årets største rejsedag. Og det kan betyde lang ventetid på vejene.

Årsagen til den store rejsedag er, at folkeskolebørnene går på sommerferie. Det benytter en masse familier til at skyde ferien i gang hurtigst muligt. Man skal dog væbne sig med tålmodighed og være beredt, hvis man skal ud på vejene med familien.

Det fortæller den vagthavende hos Vejdirektoratet, Mette Nedergaard, til B.T. Hun har også en stribe gode råd til de feriehungrende danskere.

»I dag, fredag, bliver en af årets største dage på vejene. Det skyldes, at mange vælger at køre på ferie, når de har fri. Den trafik bliver blandet med den almindelige myldretidstrafik, og så kommer der rigtig mange på vejene,« forklarer Mette Nedergaard.

Hvis man vil undgå at havne i al for tæt og tidskrævende trafik, så har hun nogle simple råd, som folk kan følge.

»Inden man kører af sted, så er det en rigtig god idé lige at tjekke trafiksituationen. Det kan man gøre i app'en Trafikinfo, som opdateres konstant, eller på nettet. Og hvis man kan se, at der er kø eller tæt trafik i det område, man skal køre, så vent med at tage af sted.«

»I det hele taget er det en god idé at vente med at køre til efter klokken 18.00. Hvis man lige spiser aftensmad derhjemme, inden man kører, så vil der formentlig være rigtig god plads på vejene og børnene måske mere rolige,« uddyber Mette Nedergaard.

Hvis man er kørt af sted på ferie og finder sig selv i tæt trafik eller en kø, så har hun også et simpelt og godt råd.

»Hold god afstand til de andre biler på vejene. Så undgår vi nemlig en del uheld, og det er uheld, som for alvor sætter en prop i trafikken.«

Vejdirektoratet har lavet en grafikguide over tidspunkter med tæt trafik på vejene. Den kan du finde herunder.

I dag starter skolernes sommerferie, og det er ofte ensbetydende med ekstra mange biler på vejene. Sæt god tid af til din rejse, og se alle vores gode råd på https://t.co/aXctAmhkVt. Her kan du også se, hvornår vi forventer mest trafik. #dktrafikinfo pic.twitter.com/OOcYfeF5Kv — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) 28. juni 2019

I den kommende weekend ser det ud til at blive rigtigt varmt. Og i løbet af den sene formiddag og tidlige eftermiddag lørdag vil rigtig mange ferieparate danskere bevæge sig ud på vejene på vej mod sommerhus eller feriehytte.

Og netop kombinationen af varme og mange biler på vejene gør, at det er klogt at tage sig nogle ekstra forholdsregler, inden man kører på ferie med familien.

»Sørg for at have vand på køleren og have tjekket olien, så bilen ikke bryder sammen, hvis den holder i tomgang i en kø. Desuden er det en god idé at huske drikkevand og nogle snacks. Og så skal man huske solbriller, så man ikke får solen lige i øjnene,« siger Mette Nedergaard.

»Det er egentlig nogle simple råd, men gode at huske,« uddyber hun.

B.T. har bedt Mette Nedergaard om at udpege de steder i landet, hvor man kan forvente tættest trafik fredag og lørdag.

De følger i punktform herunder: