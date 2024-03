Fredag aften besluttede SAS at tage 18 fly ud af drift lørdag, fordi flyselskabet har 'misset' et rutinetjek.

Det er årsagen til, at otte flyafgange er blevet aflyst lørdag på påskeferiens første rejsedag, fortæller selskabets pressechef i Danmark til B.T.

»Det er selvsagt noget, der kommer vældig ubelejligt. Og det beklager vi dybt,« Alexandra Lindgren Kaoukji.

Hun uddyber i en sms, at der er tale om et vedligeholdelsestjek af en 'trykregulatorforsender' på selskabets Airbus A320neo-fly.

»Vi har opdaget, at vi har misset et regulatorisk rutinetjek,« skriver pressechefen i beskeden.

»Det har vi selv opdaget.«

Og hvorfor har I misset det tjek? Hvem er skyld i det?

»Dit sidste spørgsmål har jeg ingen anden kommentar til end det, jeg sendte først i min sms.«

Så hvorfor, I har misset et vigtigt regulatorisk tjek, vil I ikke fortælle?

»Der blev lagt fejl ind i en maintenance-tidslinje for nogle år siden,« siger hun uden at uddybe, hvordan den fejl er opstået.

Hun bemærker, at problemet ikke er alvorligt set fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt.

»Dog er det alvorligt ud fra det perspektiv, at vi har været tvunget til at aflyse fly midt i påsketrafikken.«

»Men som sagt - intensivt arbejde pågår lige nu, as we speak, for at få alle vores fly i luften igen snarest.«

SAS har aflyst 30 afgange i hele Skandinavien.

Det er uklart, hvor lang tid tjekket varer.