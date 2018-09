Hun sagde det ikke direkte, men pakkede det ind i en historie om en veninde, der ikke længere ville nøjes med sin mand. »Og det vil jeg heller ikke,« lød beskeden hjemme i sofaen efter besøget på fertilitetsklinikken.

»Min eks ville ikke nøjes med mig og mine dårlige svømmere,« siger 37-årige Hans Jacob Taaning og forsætter:

»Man kan mene, hvad man vil, om den udtalelse. I første omgang var det jo en udvej for mig i forhold til at få en rolle, som jeg i forvejen var usikker på, om jeg var klar til. Men det var også et helt enormt nederlag at få smidt sådan en sætning i hovedet.« siger han.

Flosset selvtillid

Det er efterhånden nogle år siden, at Hans Jacob Taanings daværende kæreste fik ham overtalt til at gå i gang med 'projekt baby', selv om han ikke selv følte sig klar. »Man er aldrig klar til at få børn,« lød argumentet fra ekskæresten.

Fakta (U)frivilligt barnløse mænd I dag er hver femte mand på 50 år barnløs, mens det kun gælder hver ottende kvinde. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som dog ikke afslører, om manden aktivt har valgt, at han ikke vil være far. På 20 år er andelen af mænd, som ikke har fået børn som 50-årige, steget fra 15 til 20 pct. Blandt mænd, der kun har en grundskoleuddannelse, er hver tredje i dag barnløs. Samtidig er antallet af børn, der blev født af solomødre, steget med 29 pct. siden 2013. Otte pct. af de børn, der blev født i 2016, er undfanget på en klinik. Kilder: Danmarks Statistik, Vidensråd for Forebyggelse, Dansk Fertilitetsselskab, Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Det var dog ikke så ligetil at få det til at ske, og da ekskæresten fandt ud af, at det ikke var hende, men Hans Jacob Taanings dårlige sædkvalitet, der spændte ben for projektet, blev han dumpet.

Hendes ord dengang er stadig i dag en del af den tunge bagage, som gør, at Hans Jacob Taaning ikke vil have børn.

»Min flossede selvtillid blev jo ikke ligefrem bedre af at få sådan en besked. Jeg var og er i forvejen usikker på, om jeg kan klare opgaven at være far til et lille barn, og den usikkerhed blev kun større,« siger han.

Hver fjerde mand

I sidste uge kom psykolog og forskningsleder på Rigshospitalet Svend Aage Madsen med en klar opfordring til nutidens drengerøve:

»Op imod hver fjerde mand bliver aldrig far. Tag det nu seriøst! Det er fint, hvis man ikke ønsker det. Men det er noget, mændene skal snakke om, så man ikke ender med at fortryde og bliver en bitter gammel mand,« siger han.

For mens stadig flere især lavtuddannede mænd aldrig bliver forældre, vælger stadig flere kvinder at få børn alene.

På 20 år er andelen af mænd, som ikke har fået børn som 50-årige, steget fra 15 til 20 procent. Samtidig er antallet af børn, der blev født af solomødre, steget med 29 procent siden 2013.

Ønsker ikke børn

Opfordringen fra psykologen fik blandt andre 47-årige Uffe Lykkebak til at reagere. Han er skruk, men 'kan ikke bare løse det med donorsæd'. For ham handler det at blive far om at finde en partner og skabe en familie sammen.

»Vi ender med et samfund delt i to grupper – dem med børn og dem uden – som har svært ved at være sammen, fordi de lever så forskellige liv,« siger psykolog og forskningsleder Svend Aage Madsen om situationen, hvor stadig flere mænd aldrig bliver fædre.

Anderledes er det for barnløse Hans Jacob Taaning, der har en HHX-eksamen og arbejder som handelsassistent i autobranchen.

Han har en kæreste, som han ikke bor sammen med. Hun har to børn fra et tidligere ægteskab, og selv om parret har været sammen i fem år, har de hverken planer om at flytte sammen eller få børn sammen.

»Det er ikke, fordi jeg vågende op en dag og tænkte, at jeg ikke skulle være far. Sådan er det bare blevet. Dels fordi en del af mig har det fint alene. Og dels fordi jeg har oplevet at blive valgt fra midt i processen med at blive forældre,« siger Hans Jacob Taaning.

Var han i forvejen usikker på, om han med sine småautistiske træk kunne klare de livsomvæltninger og det tab af kontrol, som et lille barn medfører, blev usikkerheden kun større, efter at han var blevet dumpet af sin eks på grund af dårlig sædkvalitet.

Jeg vil ikke aktivt selv vælge det til og risikere at stå med et 18-årigt barn, der siger 'Du kan godt pisse af og forsvinde ud af mit liv,' fordi jeg har været en dårlig far Hans Jacob Taaning

Kommer til at fortryde

Derfor har han i dag valgt børn fra. For jo, han kunne da godt drømme om, at lille Anton som voksen kommer og besøger ham på et plejehjem.

Og skulle der ske en ups’er, skal han nok tage ansvaret på sig.

»Men jeg vil ikke aktivt selv vælge det til og risikere at stå med et 18-årigt barn, der siger 'Du kan godt pisse af og forsvinde ud af mit liv,' fordi jeg har været en dårlig far,« siger han.

Det er nu engang det valg, han har taget.

»Og jeg kommer nok til at fortryde det. Men så er det jo sådan, det er,« siger han.

Set ned på

Hans Jacob Taanings kæreste er helt afklaret med, at hun ikke skal have flere børn, og det giver ham en ro, at han ikke skal frygte at blive dumpet igen af en kvinde, der ikke vil 'nøjes med ham og hans dårlige sædkvalitet'.

Men han er træt af at blive set ned på, fordi han ikke er far.

»Jeg føler ikke, at jeg er en rigtig mand, fordi jeg ikke vil have børn. På den anden side har jeg nok brug for at få bekræftet, det er helt i orden, jeg har valgt ikke at få børn,« siger han.

B.T. har talt med Hans Jacob Taaning ekskæreste. Hun har ikke ønsket at medvirke i artiklen.