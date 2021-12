Det kommer til at koste skatteborgerne i Tårnby Kommune en anseelig pose penge, at en forvaltningschef har forladt sin post som følge af en skandalesag.

Ret præcist skal der findes 909.587,22 kroner i kommunekassen til at betale for forvaltningschefens exit.

Det oplyser Tårnby Kommune til B.T., der har fået aktindsigt i fratrædelsesvilkårene for forvaltningschef Kim Madsen. Du kan læse detaljerne i fratrædelsesaftalen senere i denne artikel.

Kim Madsen, der var chef for arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, blev fritstillet sidst i september, da en skandalesag pludselig ramte hovedstadskommunen.

Den nu tidligere jobcenterchef Bo Hammer sagde farvel og tak til sin arbejdsplads i kommunen og smækkede i den anledning kraftigt med døren.

Bo Hammer, der i øvrigt fik et års løn med sig i forbindelse med sit ansættelsesstop, anmeldte nemlig i august Tårnby Kommune til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

B.T. har gennem aktindsigt tidligere kunnet fortælle, at Bo Hammer blandt andet alarmerede STAR om, at medarbejderne i det kommunale jobcenter direkte blev bedt om ikke at udarbejde et retvisende regnskab for kommunens brug af mandetimer i jobcentret.

Tværtimod lød opfordringen ifølge anmeldelsen, at medarbejderne hellere skulle ‘registrere et højere antal arbejdstimer end det faktisk anvendte tidsforbrug.’ Tilsyneladende med det formål at suge ekstra penge fra statskassen til kommunekassen.

Tårnby Kommune og Kim Madsen blev dog renset for denne mistanke tidligere i december. Dog har man i kommunen ikke kunnet vaske alle pletter væk efter Bo Hammers anmeldelse. For en gennemgang af regnskaberne har vist, at kommunen har modtaget 600.000 kroner for meget i refusion fra STAR.

Arkivfoto. Først anmeldte Bo HAmmer sin arbejdsplads, Tårnby Kommune. Så indgik han en fratrædelsesaftale – på kommunens foranledning. Dernæst stod han frem på sociale medier og i live radio og beskyldte sin tidligere arbejdsgiver for lovbrud. Foto: Dennis Lehmann

Seneste kapitel i skandalesagen blev skrevet i sidste uge, da Tårnby Kommune oplyste, at Kim Madsen og Tårnby Kommune havde lavet en fratrædelsesaftale.

Nu kan B.T. afsløre, at aftalen der er indgået mellem Kim Madsen og fagforeningen Djøf på den ene side og Tårnby Kommune på den anden, indebærer, at Kim Madsen får fuld løn frem til 30. juni 2022.

Kim Madsen får tre måneders løn svarende til 293.445,24 kroner.

Dertil kommer en godtgørelse på seks måneders løn samt supplerende pension svarende til 586.890,48 kroner.

Desuden modtager Kim Madsen et engangsbeløb for tjenestemænd svarende til 29.251,50 kroner.

B.T. har bedt Tårnby Kommune om at forklare, hvorfor det var nødvendigt for kommunen at indgå en fratrædelsesaftale med Kim Madsen. Men kommunen oplyser, at man her ikke har yderligere kommentarer til sagen.