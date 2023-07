Hvis du havde planer om at få en kold dukkert på stranden ved Varna i Aarhus, kan du godt droppe dem igen.

Søndagens våde vejr, der ramte flere steder i Jylland, kan nemlig have sendt fortyndet spildevand ud i vandet ved den populære strand.

Det skriver Århus Stiftstidende.

»Regnen har betydet, at der kan være en risiko for et forhøjet bakterieniveau,« fortæller Annemette Sørensen, der er biolog i Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune, til mediet.

Og den risiko har altså fået myndighederne til helt at fraråde badning ved stranden.

Der er dog der håb forude for de badeglade, da vejret de kommende dage ser ud til at forbedre badevandskvaliteten igen.

Ifølge DMI vil der nemlig ikke falde regn i en betydende mængde de næste par dage ved Aarhus-området.