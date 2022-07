Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er sommer og sol, og det betyder, at mange mennesker vil ud at bade.

Men flere steder i landet fraråder man nu badning af forskellige årsager. Derfor skal du være opmærksom på, hvor du tager en kølig dukkert.

Furesø Kommune fraråder blandt andet badning ved Doktorens Bugt i Farum Sø.

Det skyldes for mange bakterier i vandet, oplyser kommunen i en meddelelse.

»Badevandskontrollen udtaget 26. juli 2022 viser, at der kan være sundhedsskadelige bakterier i vandet ved Doktorens Bugt,« lyder det.

Kommunen oplyser yderligere, at badevandets tilstand følges tæt via ekstra prøver, og at advarslen vil blive trukket tilbage, når badevandet igen er rent.

Også på Bellevue Strand ved Risskov nord for Aarhus skal man undlade at bade i de kommende fire dage.

Det skriver TV 2 Østjylland.

I løbet af torsdagen er det blå flag nemlig taget ned, og et lille skilt ved ishuset på stranden fortæller, at badning frarådes.

Årsagen til, at man ikke må bade, er ifølge skiltet et overløb fra kloaksystemet, og man anbefaler derfor strandgæster ikke at gå i vandet.

Men størrelsen og placeringen af skiltet er et problem, da mange ikke ser det.

»Jeg undrer mig over, at der ikke er en sammenhæng mellem blå flag og kommunens advarselslamper, der fraråder, at man bader,« siger Bent Hjorth, der er formand for grundejerforeningen, til TV 2 Østjylland.

Ifølge Badevandet.dk frarådes badning flere steder i Aarhus Bugt.

Ved Tålfor Strand er der dårligt badevand, mens der ved Egå Strand og Aarhus Havn Inderhavnen er permanent badeforbud på grund af risiko for sundhedsfare.