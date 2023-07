Der er intet som en tur i bølgen blå, når den varme sommer banker på i Danmark.

Men hvis du vil undgå at kaste op og have diarré, så skal du holde dig fra vandet nær Skæring Strandpark nord for Aarhus.

Her er der nemlig målt en forhøjet koncentration af tarmbakterien enterokokker, og det giver anledning til at tro, at der er menneskelort i vandet.

Det skriver Tv2 Østjylland, der har talt med biolog ved Natur og Miljø i Aarhus Kommune, Anne Mette Sørensen.

Du skal holde dig fra området, hvor det røde flag svajer. Foto: Foto: badevand.dk Vis mere Du skal holde dig fra området, hvor det røde flag svajer. Foto: Foto: badevand.dk

»Det er en stærkere indikatorbakterie end e-coli for, om der er menneskespildevand i badevandet, men det kan også komme fra andre pattedyr,« siger Anne Mette Sørensen.

Målingerne viser, at der er 760 enterokokbakterier i 100 milliliter vand, hvor grænsen altså går ved 200.

Det vil sige, at der er fundet tre gange så mange lorte-bakterier i vandet, som det er tilladt.

Danmark har lige været igennem en længere tørkeperiode, hvor der kan sætte sig alle mulige dejlige ting fast i regnvandsledningerne i området.

Og når der så er knald på regnvejret, så bliver det, ifølge Anne Mette Sørensen, skyllet direkte ud igen.

Natur og Miljø i Aarhus Kommune henviser til, at man kan holde øje med vandkvaliteten på deres hjemmeside, så man ved, hvornår man igen kan tage en svømmetur.

Så nu er det bare at væbne sig med tålmodighed og finde et andet sted at bade den kommende uge.