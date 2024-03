Den elektroniske duo Air, der debuterede med albummet "Moon Safari", spiller på dette års Syd for solen.

Når den københavnske musikfestival Syd for solen løber af stablen til sommer bliver det med elektroniske toner fra den franske duo Air.

Det annoncerer Syd for solen i en pressemeddelelse.

I forbindelse med 25-årsjubilæet for duoens debutalbum "Moon Safari" tager de nu på en Europa-turné og spiller albummet i sin fulde længde. Her slår de vej forbi Valbyparken, hvor Syd for solen i år afholdes.

Duoen, der tæller franskmændene Nicolas Godin og Jean-Benoît Dunckel, spiller lørdag på festivalen, hvor navne som Queens of The Stone Age og Big Thief også optræder.

- Air er ganske enkelt intet mindre end legendariske. De bevæger sig frit i det elektroniske univers, men musikken er enormt alsidig, som man også tydeligt hører på albummet "Moon Safari", siger Xenia Grigat, der er programansvarlig for Syd for solen.

- Det er en retrofuturistisk plade rig på stemninger, hvor man virkelig fornemmer, at det er to lydnørder, der har kælet seriøst for detaljerne, der står bag.

Air blev dannet i 1995 af Nicolas Goden og Jean-Benoît Dunckel. De udgav i 1998 debutalbummet "Moon Safari", der talte numre som "Sexy Boy" og "La femme d'argent".

Og ifølge Xenia Grigat kan festivalgæsterne se frem til en nostalgisk koncert fra franskmændene.

- At opleve det hele live på scenen bliver et trip down memory lane - og samtidig en manifestation af at tidens test afslører kvalitet. Det bliver en koncert i absolut særklasse og SÅ fedt, siger hun.

Ud over Air tæller Syd for solens plakat blandt andre den populære musikproducer Fred Again.., den britiske R'n'B-sangerinde Jorja Smith og den ene halvdel af hiphopduoen Outkast André 3000.

Det er tredje gang Syd for solen bliver afholdt. Førhen lagde Søndermarken hus til festivalen, men i år har den fundet nyt hjem i Valbyparken.

Festivalen løber over tre dage den 8., 9. og 10. august.

/ritzau/