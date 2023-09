Sikkerhedsstyrelsen mener for nuværende ikke, at Apples iPhone 12 er farlig at anvende.

Det skriver Ritzau torsdag, to dage efter at Frankrig har indstillet salget af mobil-modellen på grund af bekymringer over dens strålingsniveau.

Frankrigs tiltag har ellers skabt opmærksomhed i flere europæiske lande.

Torsdag skriver Reuters, at også belgiske myndigheder nu vil vurdere helbreds risici ved at bruge telefonen. Italien holder øje med situationen, mens tyske lovgivere har udtalt, at Frankrigs tiltag kan guide resten af Europa.

Det lader dog ikke til, at salget bliver indstillet herhjemme, hvis det står til Sikkerhedsstyrelsen.

»Baseret på lignende sager fra Frankrig forventer Sikkerhedsstyrelsen, at udfordringen kan løses med en softwareopdateringen,« lyder det i et skriftligt svar til Ritzau fra styrelsen.

I Frankrig er det landets nationale strålingsagentur (ANFR), der har stoppet salget.

Det sker, efter en test har vist, at telefonens såkaldte Specific Absoption Rate (SAR) er en smule højere end tilladt.

SAR siger noget om den stråling, kroppen udsættes for af apparatet.

Frankrigs minister for digitalisering og telekommunikation udtalte tirsdag - ligesom Sikkerhedsstyrelsen - at det formentlig blot vil kræve en softwareopdatering at få strålingsniveauet ned på et acceptabelt niveau.

Han erklærer sig dog »klar til at tilbagekalde alle iPhone 12 i omløb«, såfremt det ikke bliver rettet.

Han siger samtidig, at Apple ventes at svare inden for de næste to uger.

I Danmark afventer man nu en endelig afgørelse.

»Sikkerhedsstyrelsen har endnu ikke modtaget en henvendelse via de officielle systemer og myndigheder og afventer altså stadig den endelige afgørelse i Frankrig,« skriver styrelsen til Ritzau.

Ifølge nyhedsbureauet AFP afviser Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at der er bevist kritisk helbredseffekt ved brug af mobiltelefon.