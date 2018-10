LandboSyd håber, at Frankrigs beslutning om at opføre vildsvinehegn vil gøre hegnet mere accepteret.

København. Frankrig går i Danmarks spor i kampen mod svinepest, og landet har besluttet at opsætte et vildsvinehegn på grænsen til Belgien.

Det skriver DR Syd.

Beslutningen kommer, efter at der er fundet svinepest hos 75 vildsvin, på trods af at myndighederne allerede har slået 4000 svin ned og spærret området af for offentligheden.

Den franske beslutning glæder formand for LandboSyd Mogens Dall.

Flere kritikere af hegnet forsøger nemlig at omgøre den danske beslutning ved at påvise, at hegnet overtræder visse EU-regler.

Derfor håber Mogens Dall, at hegnet bliver et mere accepteret værktøj til at bekæmpe smitten af svinepest.

- Beslutningen om et vildsvinehegn i Frankrig er et tiltag, der peger i den rigtige retning for os herhjemme, der ønsker et vildsvinehegn. Der er håb for, at EU også synes, at det er et godt tiltag, hvis flere lande ønsker at opsætte et hegn, siger formanden til DR Syd.

Danmarks Naturfredningsforening har været kritikere af det danske vildsvinehegn, da foreningen mener, at det vil skade dyrelivet. Foreningen fortæller, at Frankrigs beslutning ikke ændrer på foreningens holdning.

- Frankrig sætter et hegn op for at inddæmme en konkret smittet vildsvinebestand, og det er en helt anden situation end den danske. Det er stadig svært at se noget fagligt belæg herhjemme for at sætte et hullet hegn op, siger biolog Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening til DR Syd.

Miljøstyrelsen gav i sommer tilladelse til at opsætte det 1,5 meter høje vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Det skal forhindre, at vildsvin inficeret med den frygtede sygdom afrikansk svinepest når til Danmark og fører smitten ind i svinestaldene.

/ritzau/