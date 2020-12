Det er de små indtryk, som den 69-årige Frank Flodin savner allermest.

Når man går en tur, betragter andre mennesker og hilser på enkelte.

»De indtryk savner du utroligt meget, når du bare sidder i din lejlighed,« siger Frank Flodin. Han har KOL og dermed nedsat lungefunktion.

Hvis han får corona, spår han ikke sig selv de store chancer for at overleve. Da coronaen ramte Danmark, isolerede han sig derfor i sin lejlighed.

Jeg kan godt blive træt af folk, der brokker sig over restriktionerne Frank Flodin, pensionist

I sommer cyklede han nogle få ture på sin elcykel. Men da smittetallene steg i efteråret, valgte han igen at isolere sig fuldstændig.

Siden september har han siddet i total isolation i sin lejlighed ved søen Sortedams Dossering i København.

Her sidder han og kigger ud på livet, der passerer.

»Jeg har jo ikke lyst til at være en, der peger fingre. Men jeg synes, at vi lever i en selvcentreret tid. Jeg kan godt blive træt af folk, der brokker sig over restriktionerne, og hvor forfærdeligt det er. Folk bør tage det alvorligt,« siger Frank Flodin.

Han har røget cigaretter og også været afhængig af alkohol. I 1996 lykkedes det ham at droppe alkoholen, og han tog en uddannelse.

Det førte til syv gode år som bibliotikar på Gentofte Hovedbibliotek. Så fik han KOL og blev pensionist.

Nu ser han frem til vaccinen mod corona, som et barn ser frem til juleaften.

»Jeg kan love dig for, at jeg ser frem til den,« siger Frank Flodin og uddyber:

»Nu når den er på vej til Danmark, glæder jeg mig endnu mere. Jeg længes efter helt almindelige ting som at gå i supermarkedet,« siger Frank Flodin, der tidligere har fortalt sin historie til TV 2 Lorry.