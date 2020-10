Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), undskylder nu uforbeholdent over for de personer, han har krænket. Det sker i et opslag på Facebook.

Her skriver han, at han har indkaldt til møde i morgen på Rådhuset for sine partifæller i BR-gruppen, Socialdemokratiet i Københavns forretningsudvalg og kredsformænd for at få talt den aktuelle situation igennem.

FB-opdatering ver. 2.0. Helt anderledes end den til morgen.

Ikke længere nogen forbehold. Ikke længere ud i strakt arm.

Ikke mere “beklager, hvis de har følt det sådan”.

Nu lægger han sig HELT fladt ned.

Sådan skriver en politiker, der kæmper desperat for sit politiske liv. pic.twitter.com/MJcz6gWmzp — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) October 17, 2020

»Som jeg også skrev i går, er jeg forfærdelig ked af den situation, jeg har skabt. Jeg tager ansvaret fuldt og helt på mig,« skriver Frank Jensen og afslutter:

»Og jeg vil gerne give jer alle min uforbeholdne undskyldning – dette gælder mine partifæller, men i særdeleshed de personer, som jeg med min adfærd har krænket. Efter mødet med mine partifæller vil jeg gerne tale med pressen.«

B.T. har lørdag talt med Carlo Søndergaard, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Indre By og Christianshavn. Han bekræfter, at mødet finder sted søndag, og at man her internt skal diskutere, hvad der er sket.

»Jeg ser meget frem til at høre, hvad Frank har at sige om sagen,« siger Carlo Søndergaard og understreger, at det er nødvendigt at høre begge parter i sagen, før de tager stilling.