I mandags meddelte Frank Jensen, at han – efter 30 år – sagde farvel til dansk politik på grund af beskyldningerne om sexchikane og upassende adfærd.

Nu står han for første gang frem efter detroniseringen.

Det gør han i et stort interview med Berlingske.

I interviewet forholder han sig blandt andet til anklagerne om, at han skulle have slikket en kvinde op ad halsen til en julefrokost på rådhuset i 2011.

Her fortæller han, at han brød med en regel, som han havde lavet med sig selv, om ikke at blive hængende for længe. Men det gjorde han den aften tilbage i 2011, hvor han endte på dansegulvet.

»Jeg er blevet beskyldt for, at jeg har kysset på øret eller slikket på halsen: Helt ærligt: Det gør jeg altså ikke. Det passer ikke. Og jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at jeg på den måde er kommet til at fremstå i et lidt komisk lys,« siger Frank Jensen i interviewet med Berlingske, der endnu ikke er tilgængeligt på avisens hjemmeside.

Han understreger dog, at han jo tydeligvis har overtrådt den pågældende kvindes grænse, og at han har undskyldt for dette.

Frank Jensen fortæller også, at han ikke vil afvise, at der kan komme flere sager op om ham, men han tror det ikke.

»Hvis et kindkys kan kategoriseres som en krænkelse, så aner jeg det jo ikke (om der kan komme flere sager red.). Men hvis du spørger, om jeg har tillid til min egen adfærd og min egen moral, så er svaret, at det har jeg,« siger han og tilføjer:

»Jeg kan godt adskille, hvad der er rigtigt og forkert. Det ændrer ikke ved, at jeg kan have haft en adfærd, der kan have krænket nogen, og når det er sket, har jeg sagt undskyld. Vi kan alle begå fejl. Personligt tror jeg ikke, at der er noget. Det er klart, at hvis folk lyver, kan jeg ikke gardere mig imod det.«

I interviewet kommer Frank Jensen også ind på #metoo, som han mener, vi skal passe på ikke bliver kørt af sporet.