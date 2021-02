Advokatfirmaet Kromann Reumert har afsluttet en undersøgelse af Københavns tidligere overborgmester Frank Jensens adfærd.

Der er fundet 12 episoder, som involverer beskyldninger om krænkelser.

»Jeg er lettet over, at de to advokatundersøgelse nu er gennemført.«

»Jeg har deltaget i begge advokatundersøgelser for at medvirke til en ordentlig behandling af de henvendelser, der er fremkommet, samtidig med de ligger mange år tilbage i tiden,« udtaler Frank Jensen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

I rapporten fremgår, at Kromann Reumert har modtaget 12 indberetninger om episoder med grænseoverskridende adfærd fra Frank Jensen. Episoderne udspiller sig mellem 2010 og 2020.

Syv af episoderne er fra den samme julefrokost i 2011. Én episode vedrørende et kvindeligt medlem af Borgerrepræsentationen i 2017 og fire andre episoder i perioden 2010 til 2020.

I rapporten lyder det videre, at Frank Jensen blandt andet ved en nytårskur i 2020 skulle have trukket en kvinde ind til sig, lagt sin hånd på hendes lænd, og givet hende et vådt kys på kinden ved brug af tunge.

Frank Jensen udtaler i den forbindelse til Kromann Reumert, at »han gav hende et kram og muligvis også et kort kindkys«, og at han »ingen yderligere kontakt« havde med kvinden i 2020.

Opdateres...