Frank Jørgensen fik sig noget af et chok, da han forleden ville hjælpe en god ven med at købe håndsprit.

Chokket kom, da Frank fik de to flasker håndsprit i hånden.

Efter at have betalt 125 kroner for den meget eftertragtede vare hos Bill's Kontorservice i Nykøbing Mors fik han to flasker med hver 100 milliliter i hånden.

Det svarer til en literpris på 625 kroner. Til sammenligning er literprisen 250 kroner hos Løve Apoteket i Thisted, ikke langt derfra.

»De må da have en dårlig smag i munden. Det burde ikke være lovligt at udnytte situationen,« siger Frank Jørgensen til Nordjyske om Bill's Kontorservice.

Han mener, at forretningen udnytter den enorme efterspørgsel til at tage en ublu pris for håndspritten. Den udlægning er de ikke enige i hos Bill's Kontorservice.

På Facebook indrømmer Bills Kontorservice, at 'prisen for vores håndsprit ligger i den lidt høje ende, i forhold til hvad man kan købe håndsprit til i dagligvarebutikkerne.'

Men forretningen mener, der er en grund til, at prisen er, som den er.

'Indkøbsprisen af selve håndspritten er steget gevaldigt (10 x før prisen) pga. den høje efterspørgsel grundet Corona-krisen. Dette bliver vi naturligvis først og fremmest ramt af som en lille indkøber i det store billede,' skriver Bill's Kontorservice på Facebook.

I første omgang indkøbte forretningen håndspritten med henblik på salg til lokale virksomheder, men da der var noget tilbage, tilbød Bill's Kontorservice at sælge de overskydende flasker til private.

Efterspørgslen var ikke overraskende enorm.

'Vores tilbud skal blot ses som et forsøg på at imødekomme den høje efterspørgsel og ikke som et forsøg på at udnytte en situation,' skriver Bill's Kontorservice på Facebook.

Hører du til blandt de mange danskere, som forgæves har forsøgt at få fat på håndsprit i disse corona-tider, skal du ikke fortvivle.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det lige så effektivt at vaske sine hænder ofte og grundigt med sæbe, som at bruge håndsprit.

Og Frank Jørgensen?

Ja, han googlede sig frem til, hvordan man laver sin egen håndsprit efter oplevelsen hos Bill's Kontorservice.