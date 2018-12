Den amerikanske skuespiller Frank Adonis er gået bort i en alder af 83 år efter længere tids helbredsproblemer.

Det oplyser Adonis' enke, Denise, til mediet TMZ.

»Han vil blive savnet. Han var en god far og en fantastisk ægtemand. Han hjalp alle de venner, han kunne. En god forfatter, instruktør og skuespiller. Han var min bedste ven,« siger enken.

Hun oplyser, at skuespilleren havde ligget i respirator i i Las Vegas ni dage, da man valgte at slukke for den onsdag.

Op til da havde han haft adskillige helbredsproblemer - heriblandt skabte den ene nyre problemer for ham

Frank Adonis spillede hovedsageligt mindre roller i film - oftest i en mafia-lignende rolle.

Han har medvirket i flere kendte Martin Scorsese-film som Raging Bull, Goodfellas og Casino.

Den nu afdøde skuespiller har også medvirket i 90'er-komedien Ace Ventura, der har Jim Carrey i hovedrollen, som den noget specielle dyredetektiv.

Adonis efterlader sig hustru og tre børn.