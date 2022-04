Spækhuggeren, der de seneste dage har vakt stor opmærksomhed i Limfjorden, har ikke rørt meget på sig de sidste mange timer.

Siden klokken 18 mandag har den nemlig ligget stille.

Det fortæller Franck Krogh, der er operatør hos Aalborg Portland, hvorfra man har kunnet – og fortsat kan – spotte hvalen.

»Mine kollegaer har observeret den hele aftenen og natten, og her til morgen, da jeg mødte ind, lå den samme sted.«

Overvågningsbillede fra tirsdag morgen. Foto: Privatfoto Vis mere Overvågningsbillede fra tirsdag morgen. Foto: Privatfoto

»Vi troede faktisk den var død, da den har ligget sådan i så mange timer nu.«

Men her til morgen har Aalborg Portlands overvågningsbilleder vist, at spækhuggeren trækker vejret. Men ellers er der ikke meget livstegn.

»Når man zoomer helt ind, kan vi se, at den blæser små støvskyer op en gang i mellem. Men den svømmer ikke og ligger der bare.«

Spækhuggeren blev første gang set i weekenden i Limfjorden ud for Hals. Men mod forventning valgte spækhuggeren at svømme den stik modsatte vej, og mandag blev den så set længere inde i Limfjorden, hvor den svømmede rundt ved Grønlandshavnen i det østlige Aalborg.

Spækhuggeren som den så ud lørdag morgen på lavt vand ud for Hals i Limfjorden. Foto: Ivar Høst Vis mere Spækhuggeren som den så ud lørdag morgen på lavt vand ud for Hals i Limfjorden. Foto: Ivar Høst

Og nu ligger den så ud for Aalborg Portland nær Virkelyst.

Franck Krogh har kontaktet Nordjyllands Beredskab, som har fået Naturstyrelsen til at undersøge sagen. Spækhuggeren tilstand vides dog ikke.

Naturstyrelsen fortalte mandag til B.T., at man egentlig ikke havde tænkt sig at foretage yderligere, efter hvalen svømmede videre mandag.

»Det er et godt tegn, at den svømmer. Også over store strækninger.«

»Nu er det et frit og vildt dyr som så mange andre, selvom det selvfølgelig er usædvanligt på vores breddegrader,« lød det fra Ivar Høst, der er vildtkonsulent ved Naturstyrelsen.