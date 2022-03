I disse dage er et større område af Køge Havn spærret af.

Området skal bruges af det danske forsvar til at læsse på et fragtskib med køretøjer og andet materiel, som skal sendes til NATO-missionen i Estland. Det har Forsvaret oplyst i et skriftligt svar til B.T.

Og fredag aften klokken 15.44 tog fragtskibet fra Finlandia Seaways afsted fra Køge Havn, med planlagt kurs mod de baltiske lande – eller har den?

For en henvendelse fra en læser påpegede, at fragtskibet havde kurs sydover og ikke østpå og dermed ikke havde kurs mod en NATO-mission.

Området af Køge Havn, der bliver midlertidigt militært område de kommende dage. Foto: Politi

Skibet havde sat kursen mod Møn, for at lave en U-vending og sejle tilbage igen mod Møn for at ligge stille i en periode ud for den Sydsjællandske kyst. Det fremgår af overvågningsværktøjet Vessel Finder.

Men det er der en god grund til, lyder det fra Forsvarets vagthavende operationschef til B.T.

For skibet havde en aftale med fregatten Niels Juhl, som er ude for Rødvig Havn.

»Jeg ville vide, hvis der var noget galt. Ifølge mine oplysninger skal den mødes med Niels Juhl og det er derfor, at ruten er lidt anderledes,« forklarer den vagthavende operationschef.

Fragtskibet har dog efterfølgende ændret kurs til Østersøen nu.

Ifølge Vessel Finder forventes skibet at ankomme til Estland 7. marts klokken 05.00.

Når det danske materiel bliver sendt af sted med fragtskibet fra Køge Havn til Estland, sker det med eskorte over Østersøen. Og det viser sig nu at være fregatten Niels Juhl, som fragtskibet skulle mødes med.

Derudover vil der blive sendt fly i luften for at beskytte det danske bidrag, oplyste forsvarsminister Morten Bødskov (S) i slutningen af februar.

Det kan være for at beskytte konvojen i tilfælde af russisk chikane. Det har Anders Puck Nielsen, der er orlogskaptajn og militær analytiker ved Forsvarsakademiet, udtalt til DR.