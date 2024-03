Torsdag i sidste uge stødte et 81 meter langt fragtskib på grund ud for Masnedø.

Seks dage senere ligger det der stadig – og nu skal miseren undersøges til bunds.

Det er ved byggeriet af den nye Storstrømsbro, at Antonia B – som skibet hedder – stødte på grund, skrev TV2 Øst.

»Vi kan bekræfte, at det pågældende skib er grundstødt. Der arbejdes nu på at få skibet frit igen. Der er ikke meldinger om forurening eller større skade,« lyder det i et mailsvar fra Søfartsstyrelsen til B.T.

Der er tale om et tysk fragtskib, som var på vej mod Kolding Havn.

Nu vil Søfartsstyrelsen undersøge, hvorfor skibet aldrig nåede så langt, men i stedet stødte på grund.

»Skibet er tilbageholdt af Søfartsstyrelsen, som indsamler oplysninger om skibets sejladsplanlægning og brug af søkort op til grundstødningen,« skriver styrelsen og tilføjer, at »årsagen til grundstødningen er endnu uklar«.

»Derfor skal hændelsesforløbet undersøges af Den Maritime Havarikommission, og Søfartsstyrelsen vil vurdere, om der er blevet overtrådt nogle regler i forbindelse med, at skibet stødte på grund,« lyder det.