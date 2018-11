Efter at have strejfet bunden ligger et stort skib stille nord for Fyn. Det er uvist, hvornår det skal væk.

Et stort fragtskib ligger for anker i vandet ud for det nordlige Fyn.

Omkring klokken 05.00 mandag morgen ramte et stort fragtskib bunden ud for Bogense på nordsiden af Fyn.

Og mandag aften ligger skibet der stadig. Det skal nemlig have hjælp til at komme videre.

Det fortæller Claus Elberth, der er vagtholdsleder i Forsvarets Operationscenter.

- Det er ikke gået på grund, men det har strejfet bunden med en sådan kraft, at vi blev nødt til at undersøge sagen nærmere.

- Skibet har fået nogle skader på sin skrue og på sit ror. Det kan ikke sejle videre ved egen hjælp.

- Der arbejdes for nuværende på, hvordan det kan komme derfra, så det kan komme til en havn, få udbedret skaderne og sejle videre derfra, siger han til Ritzau.

Forsvarets Operationscenter oplyser samtidig, at der ikke har været olieudslip og dermed forureningsfare.

TV2 Fyn skriver, at fragtskibet med navnet Mito Strait er 148 meter langt. Det var på vej fra Hamburg til Fredericia, da det ramte bunden.

Det er uvist, hvor længe fragtskibet skal blive liggende, før det hjælpes videre. Dog er forventningen, at det senest sker tirsdag.

- Skibets besætning og rederiet har en interesse i at få det væk herfra. Vi skal være helt sikre på, at det foregår på betryggende vis, siger Claus Elberth.

/ritzau/