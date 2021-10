Det har været nogle hæsblæsende måneder for Søndervangskolen i Aarhus, der er kommet under anklage om snyd med blandt andet afgangsprøver.

Men det billede, der bliver tegnet i medierne af Søndervangskolen, er ikke retvisende, og desuden har skolen anvendt de korrekte kommunale hierarkier og retningslinjer til at redegøre for de uregelmæssigheder, den bliver anklaget for.

Det mener den nu fratrådte viceskoleleder på Søndervangskolen, Martin Bernhard, fortæller han til JyllandsPosten.

»At casen her fire-fem år efter så pludselig er blevet grebet og anvendt på forskellige måder, kan jeg selvfølgelig have mine egne perspektiver på, men jeg vil nøjes med at konstatere, at jeg på ingen måde kan genkende det billede, der meget entydigt er blevet tegnet i medierne,« fortæller han.

Efter det blev opdaget, at elever på Søndervangskolen i Aarhus har snydt til afgangsprøver, har skolen oplevet massiv medieomtale.

Snyden skulle mere konkret handle om, at der er givet uretmæssigt ekstra tid til elever til afgangsprøven.

Omtalen førte først til en redegørelse i kommunens Børn og Ungeudvalg, så til spørgsmål fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, ligesom kommunen også selv har iværksat en intern undersøgelse af blandt andet prøveafvikling på skolen.

Tidligere på ugen førte det altså til, at både skoleleder, Rani Hørlyck, og viceskoleleder, Martin Bernhard, fratrådte sine stillinger.

Skolen, der har mange tosprogede elever, er blevet fremhævet for at hæve karaktergennemsnittet.

Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen nævnte i sin tale til Folketingets åbning i 2017 Søndervangskolen for at hæve niveauet med et karakterpoint på få år, selvom mere end ni ud af ti af skolens elever har indvandrerbaggrund.

Men ti af skolens nuværende og tidligere lærere fortalte i september til Politiken, at skolens ledelse over flere år har snydt med afgangsprøverne, og at alle vidste det.

Siden er det kommet frem, at Aarhus Kommune siden 2017 har kendt til, at der var givet uretmæssigt ekstra tid til elever til afgangsprøven, men det havde de bare lige glemt at nævne.

Og tidligere kunne B.T. samtidig afdække, hvordan Aarhus Kommune ligeledes mødte kritik for, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet heller ikke blev orienteret om mistanken om snyd på Søndervangskolen.

Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, mener, at det er en alvorlig sag.

»Det fremstår som om, at man bevidst har fravalgt at sende informationer til Styrelsen, som kan være problematiske for kommunen.«

»Grundpræmissen i forvaltningsloven er jo, at man som kommune ærligt og redeligt skal fremlægge en sag. Det betyder, at man skal svare åbent, ikke forskønne virkeligheden eller udelade informationer. Det ligner, at det er systematisk, at man har udeladt informationer,« siger Roger Buch til B.T. Aarhus.

I starten af måneden besluttede Aarhus Kommune, at der skal laves en uvildig undersøgelse af skolen.

Den eksterne undersøgelse af Søndervangskolen vil forløbe som planlagt trods de to fratrædelser.