Engang spiste 23-årige Pernille Bredum kun en kvart krydderbolle i løbet af en dag. I dag vejer hun al sin mad og drikker intet væske før en konkurrence i bikinifitness.

»Jeg lever ekstremt, når jeg er på diæt. Det er sindssygt hårdt arbejde både fysisk og psykisk. Det kræver en dedikation at leve, som jeg gør,« siger Pernille Bredum om sin livsstil som bikiniatlet.

Den unge kvinde deltager nemlig ved danmarksmesterskaberne i bikinifitness 2018, hvor veltrænede kvinder med fuld makeup og flere lag spraytan poserer i små bikinier. Her konkurrerer de om, hvem der har den mest tonede, markerede og symmetriske krop.

Pernille Bredum kæmper hver dag for at blive den bedste udgave af sig selv. Hun lever et liv, som de færreste har viljen til. Men der er en særlig grund til, at hun alligevel gør det.

»Sporten reddede mig. Det er en form for terapi for mig. I mine teenageår gik jeg med selvmordstanker, cuttede i mig selv og havde en spiseforstyrrelse,« siger Pernille Bredum, der dengang kun vejede 43 kg.

Udadtil virkede Pernille Bredum som en glad pige, der havde mange venner. Men indeni var hun ked af det. Det var Pernille Bredums forældre, der en dag opdagede hendes ar og stillede et ultimatum til deres datter.

»De sagde, at enten gjorde jeg selv noget, ellers ville jeg blive indlagt.«

Det blev omdrejningspunktet for Pernille Bredum, som tog valget om at ændre sin livsstil 180 grader.

I dag træner Pernille Bredum 14 gange på en uge og spiser seks måltider om dagen. Hun vejer 57 kg og regner med at komme ned på 52 kg inden konkurrencen.

Tager selv mad med på restaurant

Pernille Bredum dedikerer hele sin hverdag til sporten, som giver hende struktur i hverdagen. Hun ser det som en livsstil, hun ikke vil være foruden.

I ugerne op mod en konkurrence kan hun dog godt mærke presset, fordi hun ligger i kalorieunderskud.

»Jeg er lige røget ned på 1500 kcal. Det er det laveste, men det er bestemt heller ikke sundt at ligge så langt nede i en længere periode,« siger Pernille Bredum, der stadig har fire uger på en stram diæt, før hun skal stå i sit livs form.

Fakta Pernilles dag Pernilles dag strækker sig typisk fra klokken fem om morgenen til klokken ti om aftenen, som er nøje planlagt. Morgenen starter med 45min morgencardio på tom mave. Bagefter skal otte timer i praktik overstås, inden dagen fortsætter på et af hendes tre deltidsjobs. Til sidst venter halvanden times styrketræning inden turen går hjem for at forberede måltider til de kommende dage. Ugentligt har Pernille fem styrketræninger, tre HIIT-træninger som er en forkortelse for ’Høj Intensiv Interval Træning’ og seks gange 45min morgencardio på stairmasteren, som er en maskine, hvor man går op ad trapper. Pernille vejer alt sin mad og spiser typisk kylling, laks og grøntsager såsom bønner og broccoli. Hun har altid sine måltider med på farten, da hun skal spise med to-tre timers mellemrum.

Det kan være svært at kombinere denne krævende livsstil med en normal hverdag. Men for Pernille Bredum handler det hele om planlægning og til- og fravalg. Pernille Bredum har tidligere ekskluderet sig fra sociale sammenhænge for at fjerne sig fra fristende situationer samt dømmende kommentarer.

Førhen har maden styret Pernille Bredums liv, som spiste en kvart krydderbolle i løbet af en hel dag. Men i dag vil hun ikke lade diæten styre sit sociale liv. Hun siger derfor ikke nej til at tage på restaurant i ny og næ. I stedet gør hun noget andet.

»Jeg kan sagtens gå ud. Jeg ringer bare til restauranten og forklarer min situation, og så tager jeg min egen mad med og spiser,« siger bikinipigen og forsætter:

»Der er ikke plads til at fejle, og hvem er egentlig til at sige: 'din mad er bedre end min'?«

Ekstreme krav

Specielt peak week, som er ugen op til en konkurrence, er et eksempel på de hårde krav, sporten stiller til atleterne. Her er formålet en væskeudtømning af kroppen, så muskler og markeringer kommer fuldt til udtryk på scenen.

»Jeg drikker rigtig meget de første dage og dropper alle former for salt, så min krop ikke binder væske. De sidste dage op til scenen får jeg næsten intet væske, og på dagen drikker jeg slet ikke noget.«

Pernille Bredum elsker denne livsstil og understreger, at det kun er op mod en konkurrence, at det er så ekstremt.

»Det er ikke et skønhedsideal«

Hun oplever, at mange af hendes følgere på Instagram har et forvrænget billede af fitnessverdenen. Hun ønsker derfor at vise et realistisk billede af sporten og gøre op med det glansbillede, der hersker.

»Det er ikke et skønhedsideal, men et bikiniideal. Vi har det jo ikke godt, når vi står på scenen. Det er ikke sundt,« siger Pernille Bredum, der tog ti kilo på efter første konkurrence. Selvom hun var forberedt på, at formen ikke er vedvarende, var det svært at se ens krop ændre sig så hurtigt.

Pernille Bredum stiller op i junior- og seniorkategorien i bikinifitness, som afholdes d. 12-14 oktober, når Dansk Bodybuilder og Fitness Forbund slår dørene op for danmarksmesterskaberne 2018.

