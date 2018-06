Er du bilejer? Og er din bil første gang registreret efter den 3. oktober sidste år? Så skal du til at betale mere i grøn ejerafgift fra søndag.

Fra 1. juli stiger din grønne ejerafgift nemlig - dog kun hvis din bil er registreret første gang efter den 3. oktober 2017. Det oplyser FDM.

'Afgiftsstigningen er et led i den seneste nedsættelse af registreringsafgiften i efteråret, hvor nogle biler faldt helt op til 60.000 kroner i registreringsafgift. En del af finansieringen af denne markante reduktion i registreringsafgiften var en mindre stigning i de løbende ejerafgifter for nyere biler', lyder det.

Ejerafgiften, der betales forud hvert halve år, stiger i gennemsnit knap 500 kroner om året.

Har du købt en ny bil og underskrevet købsaftalen senest den 2. oktober sidste år, og er bilen senest blevet indregistreret den 1. april 2018, gælder den 'gamle' og en smule lavere sats for din bil.

Torben Lund Kudsk, ffdelingschef i Økonomisk- og politisksekretariat i FDM, forklarer, at man arbejder for tekniske afgifter, der skal være med til at fremme miljøvenlige og sikre biler.

»Vi ønsker, at der skal være løbende afgifter i forbindelse med bilejerskabet frem for en stor afgift ved købet af bilen. De løbende afgifter vil reducere bilejerens udgifter til finansiering og forsikring, da lavere registreringsafgift også betyder mindre hovedstol på billånet og mindre forsikringssum,« siger han.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal betale fremadrettet, så kan du se en oversigt HER.