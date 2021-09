Midt i Møns skønne natur ligger en øjebæ af en bygning, hvis man spørger en række sommerhusejere.

Bygningens ruder og døre er smadrede, der er graffiti både indvendigt og udvendigt og et kaos af rod overalt.

Det er tilstandene på adressen, hvor det tidligere Hotel Kongen Ø, som også har været badehotellet Ulvshale Østersøbad, har været.

For på trods af store drømme om hotellejligheder, står bygningen øde hen, og det har den gjort de seneste 16 år – til ubehag for naboerne.

Sådan ser det tidligere hotel Kongens Ø ud i dag. Privatfoto. Vis mere Sådan ser det tidligere hotel Kongens Ø ud i dag. Privatfoto.

»Jeg synes kommunen burde leve op til sin tilsynsforpligtelse ved at træde ind og påbyde ejerne at sørge for, at den forfaldne bygning ikke er til fare for andre,« lyder det fra nabo Hans Frederik Carøe.

»Ejerne bør sikre bygningen ved at indhegne hele deres område eller fjerne glasskår og lukke bygningen af som det mindste, så legende børn og områdets dyr ikke kommer til skade,« fortsætter han.

Og det er han ikke den eneste, der synes.

For hele vejen – bortset fra ejerne af det engang pragtfulde hotel – er gået sammen om at danne 'Sandvejens Natur- og Kulturarvsforening' i forsøget på at råbe Vordingborg Kommune op.

Grafitti og smadrede ruder er realiteten for det, der engang var en perle på Ulvshale. Privatfoto. Vis mere Grafitti og smadrede ruder er realiteten for det, der engang var en perle på Ulvshale. Privatfoto.

»Vi er egentlig ganske tilfredse med kommunens beslutning om at lave en bevarende lokalplan for Sandvejen, men den skal omfatte hele Sandvejen, som også gælder det forfaldne hotel. På den måde sikres det, at nye bygninger vil leve op til helheden og kulturværdier, som ønskes bevaret. Men i dag er de bygninger en stor tømmersvamp,« siger Hans Frederik Carøe, der også er medlem af foreningen.

Ifølge Hans Frederik Carøe var planen i første omgang, at der skulle laves en bungalow-bebyggelse med parkeringspladser direkte ud til det fredede område, og i 2010 blev der udarbejdet en lokalplan, der gik ud på at bibeholde de gamle bygninger og renovere stedet for at lave hotellejligheder.

En rigtig god idé, der aldrig blev til noget. En stor skam, mener Hans Frederik Carøe.

I 2015 blev der vedtaget en ny lokalplan for hotellet. Den gav ejerne lov til at etablere op til 15 små hotelhuse. Men det projekt blev heller ikke gennemført.

»Jeg har oplevet hotellet i sin storhedstid,« fortæller Hans Frederik Carøe.

»Som et lidt mindre hotel i 1950-60erne, hvor jeg har spist med mine forældre.«

I 1970erne blev ejendommen overtaget af nogle nye, der udvidede bygningen. Her blev der blandt andet lavet swimmingpool. Der var opbakning fra borgerne, banken og borgmesteren i Stege.

Men projektet blev et flop, og hotellet gik konkurs.

Sådan ser der ud på Sandvejen i dag. Privatfoto. Vis mere Sådan ser der ud på Sandvejen i dag. Privatfoto.

Hotellet blev herefter til en EF-højskole, senere et behandlingshjem for folk med misbrug og til sidst et flygtninge- og asylcenter:

»Mine forældre var dybt chokerede dengang. Hvad skulle der ske med det dejlige område. Men det gik faktisk rigtig godt. Der var aldrig problemer med det.«

I 2002 var der ikke længere et asylcenter, og det hele gik i stå til 2005, hvor de nuværende ejere af købte grunden.

Men da de ikke har kunnet gennemføre deres projekter af kommunen, har bygningen på grunden fået lov til at forfalde.

»Mit barndomssommerhjem er på Sandvejen. Jeg har været der i mine 69 år. Derfor er det tæt på hjertet, at det skal være pænt og ordentligt dernede,« siger han og fortsætter:

»Jeg har selv været meget oppe på dupperne. Jeg har haft skrevet til ejerne, kommunen og borgmesteren, men desværre uden et ønsket resultat.«

Men uden held.

»Som kommune har vi ikke nogen tilsynspligt. Vi kan ikke gå ind og stille krav til at lukke vinduer eller spærre trapper af. Det er ejerens ansvar,« siger Michael Larsen (R), der er formand for Plan og Teknik i Vordingborg Kommune.

Kommunen kan heller ikke ekspropriere grunden, da det ifølge formanden ikke vil være af hensyn til 'almenvellet', der betyder, at det ikke vil gavne hovedparten af borgerne i Vordingborg Kommune. Og staten vil ikke godkende, at der bliver lavet sommerhuse på grunden.

»Vi er bundet på hænder og fødder i det her. Vi vil gerne have revet bygningen ned og være medvirkende til at få skabt noget pænt og ordentligt for naturen. Hvis ejeren har et ønske om et eller andet, så er vi klar i kommunen.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra de to ejere af ejendommen, men de er ikke vendt tilbage.