Lige siden Danmark lukkede ned i marts, har Katrine Hansen ikke været i skole.

Hun uddanner sig til socialrådgiver på Professionshøjskolen Absalon i Trekroner ved Roskilde, og under coronanedlukningen er al undervisning foregået som fjernundervisning via videolink.

På mandag skal hun have klasseundervisning for første gang i fem måneder, men det bliver ikke helt som før.

Når Katrine Hansen træder ind i klasselokalet, vil der mangler en vigtig detalje.

Dette syn møder eleverne på Professionshøjskolen Absalon, når de på mandag møder til undervisning for første gang siden corona-nedlukning. Foto: Professionshøjskolen absalon Vis mere Dette syn møder eleverne på Professionshøjskolen Absalon, når de på mandag møder til undervisning for første gang siden corona-nedlukning. Foto: Professionshøjskolen absalon

»Vi fik at vide i går, at undervisningen kommer til at foregå uden borde. Det er helt slukket. Jeg kan slet ikke forstå det,« siger Katrine Hansen til B.T.

For at sikre, at eleverne holder to meters afstand, har skolen valgt at fjerne bordene. I stedet bliver eleverne placeret i hver deres kontorstol, hvor de skal sidde med en bærbar computer i skødet.

Den siddestilling er Katrine Hansen ikke begejstret for.

»Jeg er ikke sikker på, det er en supersund arbejdsstilling.«

Katrine læser til socialrådgiver på Professionsskolen Absalon. Fra på mandag skal hun have undervisning med computeren i skøddet. Vis mere Katrine læser til socialrådgiver på Professionsskolen Absalon. Fra på mandag skal hun have undervisning med computeren i skøddet.

I juli fik Katrine Hansen et træ ned over sig, da hun luftede sin hund. Slaget medførte en skade på rygsøjlen, og hun går nu i fysioterapi. Hun frygter, at mange timer med computeren i skødet vil forværre hendes skade.

»Jeg nægter at fortsætte på de vilkår. At skulle jonglere mellem notater, computer og bøger på den måde, det er helt håbløst,« siger Katrine Hansen.

Hun ville langt hellere foretrække at fortsætte med fjernundervisning, som hun oplever har fungeret fint. Alle i hendes klasse bestod semestereksamen, og ifølge Katrine Hansen har mange af hendes medstuderende også stor modvilje over at skulle til undervisning uden borde.

»Vi forstår slet ikke, hvad de har tænkt, som gør, at de når frem til, at det her er den bedste løsning. Det virker ikke rigtig som om, man har tænkt på de studerende,« siger hun.

På Absalons hjemmeside bekræfter rektor Camilla Wang, at bordene i undervisningslokalerne bliver fjernet.

»På den måde kan vi få plads til flere studerende i hvert lokale, og samtidig overholde myndighedernes krav om en meters afstand mellem de studerende. Derfor kan vi sikre, at undervisningen foregår på vores campusser. Dermed kan de studerende og underviserne stadig mødes fysisk, hvilket vi prioriterer meget højt,« siger rektor Camilla Wang.

Skolen har anbefalet eleverne at få en computerpude eller en computerbakke, som kan bruges i stedet for et bord.

En arbejdstilling med computere i skødet er på ingen måde sund. Det siger Tina Nør Langager, der er formand for Ergoterapeutforeningen til TV2 Lorry.

»Jeg mener ikke, at man på nogen måde kan forsvare, at man skal sidde sådan på en uddannelsesinstitution. Det kan både give smerter og skader på din krop at sidde på en stol uden understøttelse,« siger hun.

Camilla Wang er godt klar over, at undervisning uden borde ikke er den bedste løsning:

»Jeg ved godt, at dette ikke giver de bedste arbejdsbetingelser og arbejdsstillinger for vores studerende. Jeg håber, at de studerende alligevel kan finde en løsning, så vi sammen kan passe på hinanden, og stadig få undervisning på vores campusser,« udtaler Camilla Wang på skolens hjemmeside.

Ordningen uden borde vil kun gælde i undervisningslokalerne, mens faglokalerne er undtaget.