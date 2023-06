Fra lørdag morgen kommer Nordjyllands Beredskab til at opruste markant, når man rykker ud.

Årsagen til det skal især findes i risikoen for spredning af naturbrande som følge af den tørke, der har ramt landet.

Det fortæller beredskabschef Lars Bjørndahl fra Nordjyllands Beredskab til Nordjyske.

Til lokalmediet forklarer han, at man har fået meldinger om, at der særligt fra lørdag vil være 'særdeles tørt' i naturen i Nordjylland.

»Så derfor har vi nu taget beslutning om, at selv ved meldinger om små naturbrande, så rykker vi talstærkt frem med mandskab og beredskab,« forklarer Lars Bjørndahl.

Derudover vil man også sætte en ekstra tankvogn ind, fortæller han til Nordjyske.

Normalt kører lokale beredskaber ud til mellem fem og syv naturbrande om dagen i juni. I øjeblikket bliver der kørt ud til 12 om dagen i gennemsnit, kunne nyhedsbureauet Ritzau torsdag berette om.

Det skyldes den tørke, som har ramt landet den seneste tid, fortalte Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.

»Den lange periode med tørke og varmt vejr betyder, at brandfaren er klart stigende. Desværre kan vi heller ikke udelukke, at vi må gå ind og regulere folks mulighed for at bruge åben ild, hvis det fortsætter,« sagde han.

I en pressemeddelelse torsdag blev det også oplyst af Danske Beredskaber, at næsten alle brande 'skyldes uforsigtig menneskelig adfærd'.

»70 procent af brandene skyldes cigaretskod, uforsigtig brug af grill og uforsigtig brug af ukrudtsbrænder,« lød det.

»Lige nu er den bedste opfordring til alle: Tænk, før du tænder – om det så er grill, cigaret, bål eller ukrudtsbrænder. Følg de gode råd, og tjek den lokale brandfare på brandfare.dk – og spring det hellere over, hvis der er for store risici. Det er sikrest for alle, som situationen er lige nu,« lyder rådet fra Danske Beredskaber.