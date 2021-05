Højt til loftet og tættere på himlen.

Det er, hvad man fristes til at sige, temaet er for et par af de mere mærkværdige hjem, der har ramt boligmarkedet for nyligt.

Lige nu byder market nemlig ikke bare på én men hele to kirker, der er blevet konverteret fra hellige haller til moderne beboelse.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Ikke, at nogen kan være i tvivl om boligernes oprindelige virke: Både tårne, kors, talerstol og loftshøjde er bevaret, men nu med samtalekøkken og soveværelser til hele familien.

Så hvis du er til et utraditionelt hjem med en god historie og særprægede deltaljer, så kan det være, at du skal sætte kurs mod enten Kalundborg på Vestsjælland eller Lohals på Langeland, hvor de to boliger ligger.

Sct Olaigade, Kalundborg

Sct Olaigade, Kalundborg. Foto: Home Kalundborg Vis mere Sct Olaigade, Kalundborg. Foto: Home Kalundborg

Udefra ligner bykirken på Sct Olaigade i Kalundborg stadig mest af et alt et sted, hvor man kommer for at tilbede højere magter og synge salmer, men indenfor er historien en helt anden.

Her er kirkerummet nemlig blevet forvandlet til en bolig, hvor især den store stue med sin imponerende loftshøjde, den indbyggede hems og udskæringer virkelig skiller sig ud fra de almindelige parcelhuse, man ser flest af på boligmarkedet.

Den næsten 130 år gamle kirke skiftede embede i 2016, hvor den blev lavet om til et hjem, der i dag rummer 253 kvadratmeter bolig og i alt fem værelser.

Se den ombyggede kirke her

Østergade 34, Lohals

Østergade 34, Lohals. Foto: Danbolig Langeland Vis mere Østergade 34, Lohals. Foto: Danbolig Langeland

Tårn, kors og blyindfattede gotiske vinduer. De fleste vil nok ved første øjekast mene, at bygningen på Østergade 34 i den lille kystby Lohals på Langeland er en ganske regulær kirke efter alle standarder.

Men også her har kirken – der har godt 60 år på bagen - skiftet tjans og er blevet til moderne beboelse med 122 kvadratmeter bolig fordelt på tre værelser efter en gennemgående renovering for et par år siden.

I det, der engang var et kirkerum, men nu er et åbent køkken-alrum og stue, er prædikestolen dog bevaret, hvis trangen til at dele et par bevingede ord med familien skulle melde sig.

Se den ombyggede kirke her