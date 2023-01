Lyt til artiklen

Et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kroner.

Det udbetales der fra i dag til de borgere, der i marts 2022 helt eller delvis modtog enten førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse, i et engangsbeløb.

Samlet vil omkring 300.000 danskere få udbetalt engangsbeløbet, oplyser ATP i en pressemeddelelse.

Fra tirsdag morgen vil de mange danskere, der er omfattet af det, derfor kunne se en indbetaling på 2.000 kroner, når de åbner deres netbank.

Grunden til, at de får pengene, er en aftale indgået i Folketinget om kompensation for de stigende priser.

I pressemeddelelsen forklarer koncerndirektør i ATP, Anne Kristine Axelsson, at pengene udbetales til danskere, der modtog enten førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse for marts 2022.

»Kompensations-ydelserne, der udbetales i dag, er målrettet en stor gruppe af modtagere, som med denne ekstra check vil få en håndsrækning i form af skattefri økonomisk støtte i svære tider,« siger hun.

I en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), at den økonomiske hjælp 'forhåbentlig kan bidrage til at gøre vintermånederne en smule lettere at komme igennem':

»Priserne på energi har været historisk høje, og flere danskere oplever desværre fortsat, at det er svært at få enderne til at mødes. Derfor er jeg glad for, at vi i regeringen nu er klar med endnu en håndsrækning – denne gang til modtagere af førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn og fleksydelse,« siger hun.

ATP oplyser, at engangsbeløbet ikke har betydning for, hvor meget man kan få i andre ydelser fra det offentlige.

Har du spørgsmål vedrørende engangsudbetalingen, kan ATPs callcenter kontaktes på telefonnummer 70 12 80 56, og du kan læse mere om det HER.