Den har været lovlig i lige over to år. Nu er den igen ulovlig.

Fra mandag 1. februar er det således igen forbudt at 'erhverve, besidde, bære og anvende' peberspray.

Folketinget har rullet den lov tilbage, der siden begyndelsen af 2019 ellers gjorde det muligt at bruge den lille spraydåse til selvforsvar, med effekt fra i dag. Rigspolitiet gør i en skrivelse opmærksom på, at er man i besiddelse af en peberspray, har man nu en overgangsperiode på to måneder – frem til 31. marts – til at aflevere den til politiet.

»Transporten skal ske direkte fra hjemmet til nærmeste afleveringssted, og der vil ikke kunne gøres andre ærinder under transporten,« lyder det.

Det var i efteråret 2020, at justitsminister Nick Hækkerup (S) meddelte, at han ville rulle ordningen tilbage. Det ville han, fordi en ny rapport viste en stigning i antallet af 'ulovlig besiddelse og import af peberspray'.

»Det er grundlæggende ikke godt for samfundet, hvis borgerne kan bevæbne sig,« sagde Nick Hækkerup, der omvendt kunne konstatere, at der kun har været registreret ét tilfælde, hvor en borger har anvendt peberspray mod en gerningsmand i forbindelse med et hjemmerøveri – hvilket ellers var hensigten med at gøre den lovlig.

»Det skaber i den grad utryghed og er et tegn på, at peberspray ikke ender hos ofrene, men i stigende grad i lommerne på de kriminelle. Derfor sætter vi nu en stopper for, at enhver frit kan købe peberspray.«

Fra 1. april er det kun 'udsatte personer med særligt behov', der kan få lov at besidde en peberspray.

Det kan ifølge Rigspolitiet være 'personer, der vurderes at være i risiko for at blive udsat for et voldeligt overfald i forbindelse med eksempelvis æresrelaterede konflikter, samlivsrelaterede konflikter eller stalking'. Man skal dog forinden søge om tilladelse hos politiet.