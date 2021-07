'Re-Sepp-ten', 'Danmarks drenge' og 'Helt sikker'.

Slagsangene har kørt på repeat de sidste uger. Gaderne har været fyldt med dannebrogsflag og rød-hvide bluser.

Og i aften sker det igen, når Danmark møder England til et brag af en EM-semifinale.

Hos alt lige fra McDonald's til akutmodtagelsen på Bispebjerg og Frederiksberg har forberedelserne været i gang, ligesom der flere steder i landet er blevet varslet et trafikalt kaos:

I aften spiller Danmark, når vi vinder bliver gaderne fuld at glade mennesker, derfor skal du forvente at nogen gade kan blive spærret. Skal du ind og fejre tag cyklen pic.twitter.com/6PwTlvdX63 — TrafikkenHovedstaden (@trafikhovedstad) July 7, 2021

Hovedstadens Beredskab har på Facebook lavet en liste med kraftige opfordringer.

Og også McDonald's har forberedt sig på en fodboldaften lidt ud over det sædvanlige.

Pia Tobberup, kommunikationschef i McDonald's i Danmark, fortæller, at de og deres leveringspartnere har forberedt sig på en kraftig stigning i udbringning.

Også akutmodtagelsen på Bispebjerg og Frederiksberg er klar til at tage imod dem, der måske har fået en øl eller to for meget.

»Vi har mandet op med en ekstra speciallæge, ekstra sygeplejersker, portører og sekretærer. Og så er der puttet lidt ekstra i skufferne til blandt andet at sy med,« fortæller ledende oversygeplejerske Charlotte Rahbek.

Til Jyllands-Posten fortæller Østjyllands Politi, at de møder med ekstra mandskab.

Lørdag, hvor Danmark bankede Tjekkiet 2-1, blev det af nogle blandt andet fejret på busserne. Men den går ikke igen:

»Så bliver de bedt om at komme ned i en ruf, og hvis det ikke er forståeligt, skal vi nok hjælpe dem. Vi skal ikke have nogen, der render rundt på busserne. Dels fordi det er pissefarligt i sig selv, men selvfølgelig også, fordi det kan skabe skrammer og buler, og så er det jo hærværk,« siger viceinspektør Martin Frank Rasmussen.