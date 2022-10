Lyt til artiklen

Engang dannede en ejendom i Spedsbjerg rammerne for grinende børn. I dag er rockerklubben Satudarah i stedet flyttet ind.

Og nyheden om den nye nabo har fået flere til at råbe op.

Det skriver TV 2 Fyn.

På en 4000 kvadratmeter stor grund, tæt på en motorvej på Middelfart, sidder rockerklubben Satudarah. De er flyttet ind i en ejendom, der tidligere var både en skovbørnehave og skole på Fyn.

Rockerklubben er siden deres indrykning, hverken blevet budt velkommen af lokalbefolkningen eller politikere.

»Det er helt forfærdeligt, og de skal bare ud hurtigst muligt,« sagde den fynskvalgte folketingspolitiker Mai Mercado (KF) på sin Instagram lørdag.

»Vi skal sikre Satudarah bliver gjort ulovlig og dermed kan opløses – ligesom Loyal to Familia, er det i dag,« fastslog hun.

Også Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), kommer nu med en klar udmelding til den nye nabo.

»Det er ikke mænd, der går og hygger omkring motorcykler. Det er et kriminelt foretagende, og selvom der ikke er registreret kriminalitet her endnu, så er det dét, der er kernen omkring Satudarah; det er kriminalitet, det er narkomarked, det er vold, det er trusler og alt, hvad det medfører – og det vil vi ikke have ind her,« siger han til TV 2 Fyn.

Satudarah blev grundlagt i Holland i 1990 og har afdelinger i flere lande. I Danmark er en række danske medlemmer dømt for flere former for kriminalitet, der både indebærer drab og stoffer.