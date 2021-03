Sengeliggende vil blive kontaktet og tilbudt vaccine hjemme. Afgørende, siger Sophie Hæstorp, om nyt skridt.

Sengeliggende ældre og sårbare borgere i Region Hovedstaden vil fra fredag kunne få et stik i eget hjem. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse tirsdag.

Hjemmevaccinationen skal efter planen finde sted i alle landets fem regioner.

Initiativet gælder mennesker, der kun meget vanskeligt kan blive kørt til et vaccinationssted, fordi de for eksempel er sengeliggende. Det er dels mennesker på 85 år og derover og dels personer, der er 65 og derover, og som får praktisk hjælp og pleje i hjemmet.

Ifølge Sophie Hæstorp Andersen (S), der er formand for regionen, er det første gang, at der vaccineres ude i folks hjem.

- Det er afgørende for den samlede vaccinationsindsats, at vi også får vaccineret sengeliggende borgere i eget hjem, siger hun i pressemeddelelsen.

Det er ikke muligt for borgere selv at bestille tid. Det er kommunerne, der visiterer og kontakter de berørte.

I sidste uge varslede sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at myndighederne var på vej med en plan for at bringe vacciner ud til mennesker, som meget vanskeligt kunne komme hen til et vaccinationssted.

Jyllands-Posten fortalte i sidste uge, at myndighederne i Norge og Sverige rykker ud til borgere i eget hjem.

Blot transporten sker forsigtigt og uden rystelser, vil der ikke ske noget med vacciner fra Pfizer/BioNTech.

/ritzau/