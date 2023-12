Så har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) fået ny direktør.

Valget er faldet på Mads Reinholdt, der kommer fra en stilling som direktør hos Forbrugerrådet Tænk.

Det skriver FH i en pressemeddelelse.

Reinholdt begynder i sit nye job den 1. januar 2024.

Den kommende direktør siger:

»Jeg glæder mig utrolig meget til at bidrage til at FH – sammen med stærke medlemsorganisationer – kan skabe resultater for lønmodtagerne. For mig at se er et velfungerende og stabilt arbejdsmarked forudsætningen for den unikke danske samfundsmodel. Her spiller FH en hovedrolle, som jeg ser frem til at udvikle sammen med formanden, den øvrige politiske ledelse og de ansatte i FH.«

FH repræsenterer mere end 1,3 millioner lønmodtagere. Både offentlige og private ansatte.

Samtidig med ansættelsen af Mads Reinholdt præsenteres også en ny vicedirektør. Den post går til Peter Nisbeth, der tidligere har været sekretariatschef for Socialpædagogerne.

Om ansættelserne siger FH-formand, Morten Skov Christensen:

»Mads og Peter er et stærkt makkerpar med forskellige kompetencer, som supplerer hinanden godt, og jeg er overbevist om, at de kan udvikle FH og være med til at vinde flere sejre for lønmodtagerne.«

Den tidligere direktør i FH, Michael Jacobsen, blev suspenderet i august og indgik siden en 'gensidig aftale' med forbundet om at stoppe helt.

Michael Jacobsen blev suspenderet i forbindelse med anklagerne mod Lizette Risgaard om upassende adfærd.

Han var ikke selv anklaget i sagen, men det blev vurderet, at han var inhabil i forhold til at få undersøgt, hvad der rent faktisk var foregået.