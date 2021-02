0,00000000000000000000000000000000000000000001 gang. Det er sandsynligheden for, at et menneske bliver ramt af en hypernova (særlig stjerne, red.).

»Jeg mener, at det er omkring 700 millioner gange mindre end at dø af en brødrister,« griner Mathias Nielsen, der lavede udregningen i sit studieretningsprojekt på gymnasiet. Han havde blandt andet forberedt sig ved at se dokumentarer om stjerner i 60 timer i streg – uden at sove.

I 4. klasse havde han klaret matematikpensum for 9. klasse. På et tidspunkt kunne han huske over 100 decimaler i pi. Efter at have gået til skak i blot et år blev han klubmester. Og da han fik sin første mobiltelefon som 10-årig, kunne han alle 200 numre, han havde kodet ind på telefonen, i hovedet.

Mathias Nielsen har ansat en virksomhedskonsulent, der hver anden uge holder samtaler med de ansatte og sørger for, at de trives og er i udvikling. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Mathias Nielsen har ansat en virksomhedskonsulent, der hver anden uge holder samtaler med de ansatte og sørger for, at de trives og er i udvikling. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

I dag har Mathias Nielsen udnyttet sin skarpe hjerne til at starte en succesfuld it-virksomhed med en hel særlig sammensætning af ansatte, men vejen til succes har ikke været ligetil. Mathias' særlige hjerne har også givet ham mange bump på vejen.

Han mærkede allerede i starten af gymnasiet, hvordan hans ekstreme ambitionsniveau kunne udfordre ham. Til samfundsfagseksamen i slutningen af 1. g fik han et 10-tal, hvilket var en stor skuffelse for ham. Forud for eksamen havde han læst 18 timer hver dag. Han kunne bogen forfra og bagfra, men han var ikke forberedt på emner, der lå ud over bogen, og derfor landede han 'kun' på et 10-tal.

Udfordringerne blev dog først rigtig tydelige, da han flyttede hjemmefra. Det gjorde han allerede som 17-årig, fordi han ikke blev udfordret nok i matematik på gymnasiet i Køge. Han flyttede til Lyngby, hvor han kunne få matematik, kemi og fysik på eliteplan. Drømmen var nemlig at læse fysik og nanoteknologi på DTU.

Mathias gør meget for at holde orden. Det er vigtigt, for at virksomheden kører, og det er vigtigt for de ansatte med diagnoser. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Mathias gør meget for at holde orden. Det er vigtigt, for at virksomheden kører, og det er vigtigt for de ansatte med diagnoser. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Kravene fra studiet blev højere, Mathias skulle forholde sig til en masse nye klassekammerater, og oven i det skulle han pludselig også selv stå for det huslige. Da han brugte tid på at lægge de beskidte håndklæder sammen, inden de skal krølles sammen i vaskemaskinen – ja, så var der ikke timer nok i døgnet. Det resulterede i den første af tre depressioner for Mathias.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Mathias blev udredt af en psykiater, og dagen inden han fyldte 19 år, fik han diagnoserne Aspergers syndrom og ADD.

Aspergers Syndrom og ADD Mathias Nielsen lider selv af Aspergers syndrom og ADD. Aspergers syndrom er en medfødt mental udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret. Aspergers syndrom kan kendes ved følgende symptomer: nedsat social funktion/interesse, tvangspræg, have svært ved forandringer samt særlige interesser. ADD er ADHD uden h'et – hyperaktiviteten. ADD er kendetegnet ved øget uopmærksomhed, lav koncentrationsevne og hyppige skift af fokus. Personer med ADD kan let blive distraheret af egne tanker, følelser, sansninger og ydre stimuli. Kilde: psykiatri-regionh.dk og bedrepsykiatri.dk

»Det var en kæmpe aha-oplevelse for mig. Det gav pludselig mening, hvorfor jeg havde haft det så svært socialt,« lyder det fra Mathias.

Med den nye viden valgte han at tage 3. g om. Han fik nu både hjælp til at prioritere tiden i og uden for skolen.

Det blev drømmen om en universitetsuddannelse fra DTU, der udløste anden depression. Da han lider af koncentrationsforstyrrelse, læste han væsentlig langsommere end de andre på universitetet, der typisk læser mellem 252 og 1.000 ord i minuttet. Mathias læser cirka 52 ord i minuttet.

Han brugte alle aftener, weekender og ferier på at følge med. Alligevel kom han bagud både fagligt og socialt.

Af de cirka 20 ansatte i virksomheden har halvdelen en eller flere diagnoser. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Af de cirka 20 ansatte i virksomheden har halvdelen en eller flere diagnoser. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Når nu du var så opsat på at læse alt, tror du så, at du havde sat ja, hvis folk havde spurgt dig, om du ville drikke en øl med dem i weekenden?

»Jeg blev spurgt mange gange, og jeg sagde nej samtlige gange, fordi jeg skulle læse. Dengang kendte jeg ikke de sociale spilleregler, så jeg vidste ikke, at folk holder op med at spørge, når man har sagt nej tilpas mange gange. Men det var også utrygge rammer for mig, fordi jeg simpelthen ikke vidste, hvordan man for eksempel smalltalkede. Steder med mange samtaler og musik forstyrrede også min hjerne.«

Drømmen om DTU og ingeniørfaget blev skiftet ud med virksomhedspraktik gennem kommunen. Selvom det igen var et nederlag for Mathias, som kommer fra en familie, hvor en universitetsuddannelse er normen, er intet så skidt, at det ikke er godt for noget. En virksomhedspraktik i en it-virksomhed blev Mathias' åbenbaring.

»Når jeg for eksempel skilte en Dell XPS eller en Asus Rog, kunne der være mellem 100 og 200 skruer. Selvom jeg blev afbrudt mange gange, kunne jeg alligevel huske, hvor alle skruer skulle sidde. Det var jeg virkelig god til,« forklarer Mathias og fortsætter:

»Der startede én i virksomheden, som havde en femårig uddannelse, og jeg fandt ud af, at jeg kunne mere efter bare tre måneder i virksomheden med praktisk erfaring, og der gik det op for mig, at en universitetsuddannelse måske ikke var så vigtig.«

Med den selvsikkerhed startede han i 2018 Glad Teknik på sit kollegieværelse i Virum. Når kunderne kom med en computer, skulle den bæres tre etager op på Mathias' 20 kvadratmeter-værelse, som også rummede et tekøkken, seng, sofa, toilet og en arbejdsstation. Her ekspederede han de første 1.000 kunder.

I starten af 2020 fik virksomheden endelig sin egen adresse med 145 kvadratmeter i Hvidovre. Fra 2019 til 2020 havde virksomheden en vækst i bruttofortjenesten på 267 procent.

»Hvis vi fortsætter på den her måde, så tyder alt på, at vi får en Gazelle.«

Gazelleprisen Børsen uddeler årligt Gazelleprisen til virksomheder, som minimum har fordoblet sin omsætning over en fireårig periode. I undersøgelsen indgår kun aktieselskaber (A/S) og og anpartsselskaber (ApS). Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata. Kilde: Borsen.dk

Men det er ikke Mathias' største præstation med virksomheden. Ud af sine nu 20 ansatte har halvdelen diagnoser som infantil autisme, skizofreni, ordblindhed, ADHD.

»Det er rent faktisk det resultat i Glad Teknik, jeg er mest stolt af. Det er den udvikling, som vi hver især går igennem. Det er helt fantastisk at se. Det gør mit arbejde meget mere meningsfyldt. Især fordi jeg ved, hvor svært det kan være at finde sin plads i samfundet, når man har en diagnose.«