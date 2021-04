Måske kender du hende allerede. Måske har du fået røde kinder, når du har læst hendes bøger, hvor pisk og svedige kroppe er lige så vigtige ingredienser som kommaer og punktummer.

Navnet er Pernille Kim Vørs.

Hun er Danmarks svar på succesforfatteren E. L. James, der har skrevet Fifty Shades-trilogien

Politiken har mødt hende til et interview i hendes sommerhus i Gershøj tæt på Roskilde Fjord.

Pernille Kim Vørs er tidligere bankrådgiver, men lige så stille blev kolonnerne med renteopgørelser og realkreditlån skiftet ud med pisk og bondage bundet ind i pirrende bogomslag.

Siden 2014 har hun udgivet mere end 15 dampende, hede erotiske bøger, og da listen over bibliotekspenge blev offentliggjort i sidste uge, hoppede hun ind i top-10 på listen over folk, der tjener mest på e-bøger og lydbøger.

»Interessen for erotik har hele tiden været der, det er en del af vores hverdag, men der er stadig noget lidt skamfuldt over det. Derfor er det nemmere for folk at læse en e-bog eller lytte til en bog, når de sidder i toget«, siger 47-årige Pernille Kim Vørs til Politiken.

Hendes seneste serie tager udgangspunkt i BDSM, og bøgerne er ved at blive Pernille Kim Vørs’ mest læste udgivelser.

»Jeg kan se, at det er det, kvinderne vil have. Noget med sexlegetøj og en kvinde, der siger ja, nej og amen, og alligevel har ben i næsen. Mine læsere vil gerne have, at kvinden er den underkuede, men samtidig tør give fra sig.«

Genrefoto. Foto: DAVID MCNEW Vis mere Genrefoto. Foto: DAVID MCNEW

Det er primært kvinder, der læser Pernille Kim Vørs’ bøger, og flere af dem skriver til hende og deler deres egne erfaringer fra privatlivet, fortæller hun til Politiken.

At erotiske romaner sælger, er ikke bare noget, Pernille Kim Vørs oplever.

I løbet af det seneste år har bogbranchen ifølge Politiken oplevet en stor stigning i omsætning af erotiske lydbøger, og der bliver investeret massivt i apps med erotiske fortællinger.

Pernille Kim Vørs mand har ikke læst nogen af hendes bøgerne, fortæller hun til Politiken.

Men han lever ifølge erotik-forfatteren højt på hendes succes, for alle tror, at inspirationen til de saftige scener er hans fortjeneste.