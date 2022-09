Lyt til artiklen

Lagkagehusets kunder på Sjælland har intetanende købt brød og kager produceret under snavsede forhold.

Siden foråret har Fødevarestyrelsen gentagne gange konstateret problemer med rengøringen på Lagkagehusets centralbageri i Brøndby.

Fødevarestyrelsen har fotodokumenteret hygiejneforholdene under begge kontrolbesøg.

B.T. har fået aktindsigt i fotodokumentationen fra den ene af de to kontroller og kan nu afsløre billederne af de beskidte forhold.

Billeder taget under et kontrolbesøg 18. maj i Lagkagehusets centralbageri i Brøndby. Foto: Fødevarestyrelsen

Billederne stammer fra et kontrolbesøg tilbage i maj, hvor Lagkagehuset fik en anmærkning for mangelfuld rengøring og sjusk med fødevarehygiejnen.

Fødevarestyrelsen skriver i deres kontrolrapport, at der var »mørke plamager og rester af dej og lignende« på stofhætter, der var trukket over stikvogne.

De snavsede stofhætter var i berøring med færdigvarer eller delvist færdige produkter, som var klar til at blive transporteret ud til kædens butikker på Sjælland.

»Vores vurdering er, at de her stofhætter ikke er blevet jævnligt rengjort. De ser nussede ud,« siger Jakob Munkhøj Nielsen, fødevarechef i Fødevarestyrelsens kontrolenhed i København, til B.T.

Der lå blandt andet opbevaret chokoladekage bag en af de beskidte stofhætter. Foto: Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen indskærpede over for Lagkagehuset, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene og om nødvendigt desinficeres.

»Forbrugerne kan risikere at blive syge, hvis der overføres sygdomsfremkaldende bakterier eller fremmedlegemer til fødevarer,« siger Jakob Munkhøj Nielsen.

Da Fødevarestyrelsen i slutningen af august fulgte op med et nyt kontrolbesøg, var der igen store problemer med rengøringen. Dengang gang på en række andre områder.

Ifølge kontrolrapporten voksede der en »cirka tre centimeter lang grøn spire« på en rugbrødsmaskine i bageriet.

»Det er virkelig ærgerligt, at vi er havnet i denne her situation. Vi vil gerne have været det foruden,« Lagkagehusets dirftschef Aske Krohn tidligere udtalt til B.T. Foto: Fødevarestyrelsen

Kontrolrapporten beskriver også, at der var »store mørke plamager« og »ansamlinger af madrester, olie og lignende« på bag- og indersiden af rugbrødsmaskinen.

Samtidig blev der fundet »en koncentration af bananfluer« i rugbrødsafdelingen.

Da Lagkagehuset allerede i foråret havde fået indskærpet, at de skulle stramme op på rengøringen, udløste det en bøde på 20.000 kroner.

»Hvis en fødevarevirksomhed overtræder reglerne gentagne gange inden for samme lovgivningsområde og inden for en to-årig periode, vil det normalt resultere i en bøde,« siger Jakob Munkhøj Nielsen.

Snavsede stofhætter var i berøring med færdigbagte varer, der skulle transporteres. Foto: Fødevarestyrelsen

B.T. interviewede tidligere på måneden Lagkagehusets driftschef, Aske Krohn. Han forsikrede, at kæden tager fødevaresikkerheden alvorligt.

»Vi tager det super seriøst, og vi har efterfølgende haft vores tekniske team til at gennemgå alle maskinerne i vores produktion for at sikre, at de er rene,« sagde Aske Krohn.

»Hvis vi har den mindste mistanke om, at der er noget som helst i vores produktion, så sender vi ikke vores produkter på gaden,« tilføjede han.

B.T. har også søgt om aktindsigt i Fødevarestyrelsens fotodokumentationen fra det seneste kontrolbesøg sidst i august.

Styrelsen har dog givet afslag på B.T.s anmodning med henvisning til, at der først kan gives aktindsigt, når betalingsfristen for Lagkagehusets bøde er udløbet. Det vil sige 30 dage fra 29. august.

B.T. vil den tid følge op på sagen.

Stofhætterne var smurt ind i mørke plamager. Foto: Fødevarestyrelsen