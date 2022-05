Aldrig før er et fotografi solgt for så mange penge på en auktion.

Man Ray døde i november 1976, men frem til da tog han en række mere eller mindre surrealistiske fotografier, som blev meget populære. Ét af dem er lørdag solgt for 12,4 millioner dollar – det svarer til cirka 88,6 millioner danske kroner. Det skriver CNN.

Billedet hedder Le Violon d'Ingres og blev taget i 1924. Billedet er i sort/hvid og er en del af den amerikanske kunstners surrealistiske fotoprojekt. I dette tilfælde har han forvandlet en kvindes nøgne krop til en violin ved at overlejre billedet af hendes ryg med f-huller.

Det originale print af fotografiet, der anses for at være et af Man Rays mest berømte værk, oversteg virkelig salgsestimaterne.

Forud for salget forventedes det at indbringe maks 50 millioner danske kroner, hvilket er det højeste estimat for et enkelt fotografi i auktionshistorien.

Fotografiet blev i 1962 solgt til et ægtepar fra New York. De købte det af Man Ray selv, men da de døde, gik det i arv til deres datter i 2019.

Det er hende, der nu har valgt at sælge.

Parrets datter og bobestyreren af ​​deres ejendom , Peggy Jacobs Bader, sagde i en erklæring forud for salget, at hver del af hendes forældres kollektion »har en unik og intim historie bag sig« og afspejler den »glade ånd i mine forældres forhold.«