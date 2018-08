Er du elev på Øregård Gymnasium, eller har du oplevet noget lignende på et andet gymnasium? Så vil B.T. meget gerne tale med dig. Skriv til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk eller skriv en sms til 1929.

Ikke alle nye elever på Øregård Gymnasium er inviteret til tredje årgangs private 'puttemiddag'. Kun en lille skare bliver udvalgt, og det sker på den måde, at de ældste elever tager billeder af pigerne og drengene fra første årgang, hvorefter de vurderer, om de nye elever (også kaldt putter, red.) er pæne nok til at blive inviteret med til den hemmelige middag.

Det lyder som scenen fra en amerikansk highschool-film, men ikke desto mindre har det været virkeligheden på det nordsjællandske gymnasium her i starten af det nye skoleår.

Det oplyser både anonyme kilder og rektor på Øregård Gymnasium Pia Nyring til B.T.

'En del 1.g-piger og flere 1.g-drenge er blevet fotograferet i smug og bliver bedt om at stille op til et foto af 3.g'erne under introperioden på ØG (Øregård Gymnasium). Billederne skulle bruges til at udvælge de kønneste elever, som så ville blive inviteret med til en puttemiddag senere på året,' skriver en elev fra Øregård Gymnasium, der går på tredje årgang, men som ønsker at være anonym.

Vedkommende beskriver også, hvordan rektor Pia Nyring efter at have fået nys om billederne har været rundt på skolen og givet 3.g'erne en opsang. Det bekræfter hun over for B.T.

»Jeg bliver kontaktet af en elevs forælder, der fortæller mig, at der er blevet talt om de her billeder derhjemme. Vi vil ikke have de her puttemiddage, men da det foregår i privat regi, så kan vi ikke gøre meget. Derfor har jeg italesat foran elever og forældre, at vi skal den her kultur til livs. Og jeg troede, at vi var på rette vej,« siger Pia Nyring og fortsætter:

»Så jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at man på en skole, hvor fællesskabet er en kerneværdi, vælger at tage sådan nogle billeder og have sådan en udvælgelsesproces.«

Der foregår en meget klar og tydelig udvælgelsesproces til 'puttemiddagen' på Øregård Gymnasium. Vis mere Der foregår en meget klar og tydelig udvælgelsesproces til 'puttemiddagen' på Øregård Gymnasium.

Puttemiddagen afholdes hvert år og er tidligere blevet omtalt i medierne, hvor flere nordsjællandske gymnasier - blandt andet Øregård Gymnasium - er blevet peget ud.

Fælles for festerne er, at 3.g'erne inviterer nogle få udvalgte af de nye studerende, og at de altså typisk vurderes på udseendet.

Pia Nyring er dog bestemt ikke tilhænger af puttemiddagen. Hun har i stedet tilbudt at holde en middag for første og tredje årgang på Øregård Gymnasium, hvor anden årgang senere på aften kan støde til. Den fest er dog endnu ikke planlagt.

Og det er også endnu uvist, om puttemiddagen bliver til noget. Pia Nyring har i hvert fald ikke hørt noget.

En anonym kilde beskriver også over for B.T., hvordan fotograferingen af de pæneste elever har fået to nye elever til at droppe ud af gymnasiet efter de få uger på skolen. Det er dog ikke den fuldstændige sandhed, understreger Pia Nyring:

»Vi har haft nogle elever, der har valgt at søge et andet sted hen, og de har nævnt de her billeder, og at de synes, det var mærkeligt.«

Rektoren understreger desuden, at hun vil blive ved med at kæmpe kampen mod puttemiddagen og den tilhørende udvælgelsesproces, men at hun også efterlyser nogle seriøse samtaler mellem elever og forældre i hjemmet.

B.T. har været i kontakt med Ordrup Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium og Espergærde Gymnasium, der alle oplyser, at de ikke oplever 'puttemiddage' eller kontroversielle udvælgelseskoncepter på deres gymnasier.