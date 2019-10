13-årige Emma fra Ringsted har fregner. De breder sig lige så fint ud over den rødhårede piges kinder og næse.

På de billeder der år efter år er blevet taget i vuggestuen, børnehaven og skolen kan man se, at Emma altid har haft fregnerne.

Lige indtil nu. 2019 blev året, hvor Emmas fregner forsvandt.

Emma går nu i 8. klasse og blev for nyligt foreviget ved den årlige skolefotografering. Men da Emma åbnede kuverten og så på billederne, blev hun meget overrasket:

»Hun kigger på dem, og siger 'hov der mangler noget'. Fregnerne under øjnene og ved næsen var væk,« fortæller Emmas far, Bobo Lindholm Kristensen.

Fotografen havde valgt at fjerne fregnerne under efterbehandlingen i Photoshop.

»Han synes åbenbart, det er grimt,« konkluderede Emma.

Emmas forældre var på intet tidspunkt blevet spurgt, om de ville have fregnerne fjernet, og de valgte derfor at kontakte både skolen og fotografen.

Emmas mor skrev en mail til fotografen, hvori der indgik adskillige udråbstegn.

»Jeg har netop modtaget min datters skolefoto, hvor det er tydeligt, at hendes billede er blevet redigeret i ansigtet. Jeg synes, det er problematisk, da det efterlader hende med et indtryk af, at det er nødvendigt!,« skrev Emmas mor, Maria Lindholm Kristensen.

I et svar til forældrene indrømmede fotografen, at han havde været inde og billedebehandle portrættet.

»Når vi laver vores billedebehandling gør vi det selvfølgelig med omtanke, og vi efterstræber selvfølgelig at portrætterne skal være så naturlige som muligt. Det er også derfor, at vi billedebehandler mindst muligt, men samtidig prøver at imødekomme alle de forældre, som synes, at den måde, vi behandler billederne efterfølgende, er god, og til alles fordel,« lød det i mailen.

Det var ikke muligt, at få fregnerne redigeret tilbage på billedet, og Emmas forældre har valgt at beholde billederne trods de manglende fregner. Heldigvis findes fregnerne stadig på den rigtige Emma.

»Hun er ret glad for sine fregner og for resten af sig selv. Hun kan dårlig gå forbi et spejl uden at beundre sig selv, og det er vi som forældre glade for,« siger Bobo Lindholm Kristensen.

Redigerede skolefotos er blevet genstand for debat efter at DR har beskrevet, hvordan flere forældre ønsker at få ændret deres børns skolefotos. Det kan være at få fjernet en skramme fra ansigtet eller en savlplet på tøjet.

Torsdag nåede debatten op på aller højeste politiske niveau, da Danmarks Statsminister lagde et barndomdsbillede af sig selv med skævt pandehår på det sociale medie Twitter.

Vis dette opslag på Instagram Redigerede børnebilleder. Nej vel! Vi er, som vi er. Skæve tænder eller noget andet eller tredje Et opslag delt af Mette Frederiksen (@mette) den 17. Okt, 2019 kl. 7.32 PDT

'Redigerede børnebilleder. Nej vel! Vi er, som vi er. Skæve tænder eller noget andet eller tredje,' skrev statsministeren.

Bobo Lindholm Kristensen har intet imod, at andre forældre vælger at få deres børns billeder redigeret, men han ville som far gerne have haft valget.

»Jeg vil gerne have en valgmulighed. Det skal vælge noget man vælger til, og ikke noget man skal vælge fra,« siger han.

Emma har ikke ønsket, at B.T. bringer hendes skolefoto. Er dit barns udseende blevet ændret på et skolefoto? Så skriv til 1929@bt.dk.