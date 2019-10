»De fjernede jo en del af mit barn.«

Sådan fortæller Maja Stephanie Wolfgang Hansen, der for nogle år siden havde en frustrerende oplevelse, efter hun havde sendt sine to sønner til fotograf i børnehaven.

Ved første øjekast var resultatet et par fine billeder. Men der var noget galt. Det ar, storebror Noah normalt havde i panden, var pist væk. Retoucheret bort.

»Vi blev kede af det, for vi synes ikke, det er okay at redigere billeder af børn. Alt inden i mig stritter imod, at man gør det. De er perfekte, som de er. Jeg vil jo bare gerne have billeder af mine børn, som de er og ser ud. Ikke en kunstig virkelighed.«

Og i den virkelige verden har Noah altså det, hans mor beskriver som ‘et ordentligt hak’ mellem øjnene.

Året forinden var han nemlig faldet og havde slået hovedet ned i en radiator. Et uheld, som arret fungerer som et evigt vidnesbyrd om. Derfor skal det også med på billeder, mener Maja Stephanie Wolfgang Hansen.

»Det fortæller jo hans historie. Det samme gør et sår, et blåt mærke eller en skæv tand. Det fortæller nøjagtigt, hvor børnene var i livet på det tidspunkt.«

Selvom familien blev forargede over at modtage de redigerede billeder, fik de ikke klaget over det. Til gengæld har de ikke siden benyttet sig af fotofirmaet Gauss Foto, som havde taget billederne.

»De redigerede billeder sendte jo et budskab om, at han ikke var, som han skulle være,« siger Maja Stephanie Wolfgang Hansen.

Gauss Foto står for fotograferingen af cirka 40.000 børn årligt. I den DR-artikel, der har startet diskussionen om retouchering af skolebilleder, berettede firmaet, at flere og flere forældre vil have fjernet såkaldte fejl fra deres børn. Forældrene bliver mere krævende og mere pertentlige overfor deres børn, lød det.

Derfor har B.T. sat Gauss Foto i stævne for at spørge, om det er kutyme, at firmaet - uden at blive bedt om det - fjerner eksempelvis ar.

»Nej. Med streg under nej. Jeg skal ikke forsvare nogen, men det kan af og til være svært at se på skærmen, om der er tale om et sår eller et ar - eller en bums eller en skønhedsplet. Det kan være, pågældende ved en fejl har fjernet det, fordi han troede, det var noget andet,« fortæller Lene Jensen, der arbejder i administrationen hos Gauss Foto og udtaler sig i sagen.

Hun uddyber desuden, at forældre altid kan ringe og klage, hvis de oplever det samme som Maja Stephanie Wolfgang Hansen.

Samtidig tilføjer hun dog, at Gauss Foto som udgangspunkt altid polerer billederne.

»På en råfil skinner vi alle i ansigterne, så vi prøver at udglatte, så det ikke ses. Er der et sår, ved vi, at 90 procent af vores kunder gerne vil have det fjernet, så det gør vi. Vi minimerer også bumser ved at fjerne det røde skær.«

Når I gør det, bidrager I så ikke til den tendens, I selv kritiserer?

»Jo, det gør vi. Men vi skal huske, at forældrene giver god pris, og hvis det er det, forældrene vil have, gør vi det.«

Men hvordan ved I, at forældrene vil have det?

»Af erfaring. Vi har eksisteret i 30 år og får løbende nye kunder, fordi folk kan lide de billeder, vi tager.«

Lene Jensen understreger dog, at de aldrig bevidst fjerner noget, der er permanent på barnet. Eksempelvis et ar.