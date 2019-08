Reglerne for optagelse på gymnasier og erhvervsskoler er unødigt komplicerede, mener skolernes ledere.

Tirsdag er sidste dag, hvor håbefulde unge kan tage en optagelsesprøve for at komme ind på gymnasier og erhvervsskoler. Og spørger man på rektor- og skoleleder-kontorerne, bliver det afslutningen på en uigennemskuelig og unødigt bøvlet proces.

Derfor opfordrer lederne i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier i en pressemeddelelse undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til at forsimple reglerne for optagelse.

Det vil være til gavn for både de unge og skolerne, mener formand Ole Heinager.

- Optagelsesreglerne er alt for uigennemskuelige, og det gør det svært for både de unge og deres forældre at få overblik over, hvilke forudsætninger man skal have for at kunne gå i gang med en gymnasial uddannelse.

- Det er uholdbart reglerne skal være klare og tydelige, siger han.

Ifølge Ole Heinager er der situationer, hvor unge ikke kan få et klart svar på, hvilke optagelseskrav der gælder for de unge, hvis de vil ind på en bestemt uddannelse.

I alt gik 5300 unge til optagelsesprøver i juni. Men snørklede regler og sene prøver såsom dem, der afholdes tirsdag, gør, at uddannelsesinstitutionerne ikke kan fortælle de unge, om de er købt eller solgt før i løbet af uge 33.

En gruppe, der må vente i spænding, er de elever, der har taget 10. klasse på en prøvefri efterskole, har taget et år i udlandet eller på anden måde er afveget fra systemet i stedet for at gå direkte i gymnasiet.

De skal til prøver i dansk, matematik, engelsk og fysik. Her skal de sammen med de elever, der ikke fik tilstrækkelige karakterer i niende klasse eller blev erklæret ikke uddannelsesparate, opnå en bedømmelse, der svarer til karakteren fire.

Hvis de ikke opnår det, står de i uge 33 med en afvisning og meget kort tid til at finde sig et alternativ, mener Ole Heinager.

- Det skaber en stor usikkerhed, som de unge ikke er tjent med, og det betyder også, at de starter efter deres kammerater, siger han.

