Sommeren 2020 blev for de fleste danskeres vedkommende holdt i Danmark, og noget tyder på, at danskerne forbereder sig på, at det samme kommer til at ske i 2021.

I hvert fald hvis man skal se på antallet af bookinger hos et udlejningsbureau på Fanø.

Hos Sol og Strand Fanø oplever man ifølge Jydske Vestkysten rekordmange af bookinger af alle Sol og Strands feriehuse og -lejligheder i 2021.

Ifølge mediet er antallet af danskere, der allerede nu har booket ferie på Fanø til næste år steget med hele 116 procent i højsæsonen sammenlignet med antallet bookinger på nuværende tidspunkt sidste år.

Har du/I planer om at holde sommerferie i Danmark i 2021?

»Det tegner til, at den store interesse hos danskerne for at holde ferie i Danmark fortsætter til næste år,« siger Kent Nymark, bureauchef ved Sol og Strand Fanø, til Jydske Vestkysten.

Ser man på hele 2021 er antallet af bookinger på Fanø steget med 73 procent sammenlignet med sidste år.

Dermed kunne noget godt tyde på, at de danske sommerhusudlejere går en god tid i møde.

I juli 2020 slog sommerhusudlejning i Danmark rekord. Ifølge Danmarks Statistik var der i alt 4,8 mio. overnatninger i lejede feriehuse. Det var en stigning på otte procent i forhold til året før.

Det var endda på trods af, at de udenlandske turister blev hjemme.