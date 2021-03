Der kan blive historisk stor interesse for at logge på skat.dk i weekenden.

1,2 millioner danskere står nemlig til at få nul kroner i kørselsfradrag, selvom de pendler til deres job. Derfor skal de besøge hjemmesiden for at sikre sig, at de ikke snyder sig selv for fradrag på samlet 20 milliarder kroner.

»Vi kan jo ikke vide, hvor mange dage man var på sin arbejdsplads, og derfor skal man selv ind og skrive, hvor mange dage man var der,« siger underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig.

Normalt overfører Skattestyrelsen automatisk kørselsfradraget fra det foregående år til årsopgørelsen. Det gælder sædvanligvis for omkring 400.000 borgere.

Men i den kommende årsopgørelse er kørselsfradraget ikke fortrykt for én eneste borger.

Det skyldes de særlige omstændigheder i 2020, hvor coronaepidemien for mange har gjort hjemmearbejde til mere reglen end undtagelsen.

»Der var rigtig mange af os, der ikke var på vores arbejdspladser i samme omfang, som vi plejer. Vi ved fra Danmarks Statistik, at der i 2020 var mere end dobbelt så mange danskere, der jævnlig arbejdede hjemmefra. Og som lovgivningen er, kan man kun få kørselsfradrag fra de dage, man er på sit arbejde,« siger Karoline Klaksvig.

Derfor er alle borgeres kørselsfradrag nulstillet. Af samme årsag forventer underdirektøren et enormt rykind på hjemmesiden i weekenden.

Årsopgørelsen kan officielt tilgås under 'tast selv' fra mandag morgen.

»Men som det er sket før, så gør vi det, at vi åbner inden, hvis vi er i stand til det,« siger Karoline Klaksvig og fortsætter:

»Sidste år havde vi 2,8 millioner besøgende den weekend, vi gik i test. Mere end 500.000 danskere rettede deres årsopgørelse i den weekend. Vi forventer minimum det samme antal i år.«

»Der plejer at være omkring 750.000 danskere, der ændrer deres årsopgørelse. Jeg håber, at der som minimum er 1,2 millioner, der gør det i år,« lyder det.

Ændringer til årsopgørelsen skal være gjort inden 1. maj.