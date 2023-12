Mens adskillige danskere ligger på langs 1. januar, er der andre, som trækker i arbejdstøjet.

Nemlig dem, der leverer mad til de trætte og tømmermænds ramte.

Blandt andre JustEat, der således forventer, at 1. januar bliver dagen, hvor man får en rekordstor omsætning:

Omsætningen forventes at blive tre gange så stor som en almindelig dag, oplyser JustEat til B.T.

»Den 1. januar er en af årets mest festlige dage, men for os er det også en af de travleste. Just Eat vil ikke eksistere uden vores kunder.«

»Derfor er det også vigtigt for os, at vi står klar til at give en hånd med til alle de danskere, der har brug for et let måltid,« siger Ann-Sophie Adamsen, landedirektør for Just Eat Danmark.

Det betyder også, at samtlige medarbejdere er indkaldt til at håndtere de mange bestillinger, som JustEat forventer.

Også JustEats chefer vil trække i de orange jakker, træde i pedalerne og levere mad.

Blandt andet fordi det giver mening frem for at sidde på kontoret, siger Ann-Sophie Adamsen.

»Vi har altid rigtig travlt den 1. januar, så vi har brug for alle mand på dæk.«

»Samtidig ved vi godt, at det måske ikke er nogens favoritdag at skulle på arbejde, så selvfølgelig trækker os i ledelsen også selv i arbejdstøjet for at hjælpe hinanden med at levere den højeste kvalitet overfor vores kunder,« fortæller Ann-Sophie Adamsen

Hvis du er i tvivl om, hvad du vil bestille 1. januar, så oplyser JustEat, at pizza og burger er de mest populære valg blandt danskerne.

Og lige efter kommer mad fra det indiske køkken.

