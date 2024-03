Skal du over Storebælt i løbet af torsdagen, kan du blive mødt af et usædvanligt syn.

På vej over Sprogø eller ved Halsskov vil det lugte brændt, og du kan måske se en masse røg.

Der er dog ingen grund til at frygte, at der er ild i hverken bil, tog eller broen.

Det hele handler tværtimod om at gavne naturen og forbedre vilkårene for dyr og planter.

Med andre ord det, der med et nudansk begreb hedder biodiversitet.

I den forbindelse har Sund & Bælt planer om at brænde udvalgte områder ved Halsskov og på Sprogø af, skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Her er der nemlig så høje buske og planter, at de forhindrer mindre og mere sjældne urter i at leve.

»Metoden er ikke kun til gavn for naturen, men har også et driftsmæssigt potentiale, da afbrænding kan anvendes på skråninger og områder, der er vanskelige at vedligeholde,« skriver Sund & Bælt.

Den første afbrænding er planlagt til torsdag 7. marts.

Det præcise tidspunkt afhænger af vejret.

Især blæsten kan få betydning for afbrændingen.

Derfor kan vejret også betyde, at afbrændingen bliver aflyst i sidste øjeblik.