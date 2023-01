Lyt til artiklen

Fire års ventetid på en MR-skanning.

Det er, hvad det er nået til for borgere i det midt- og vestjyske, der skal have en MR-skanning på Regionshospitalet Gødstrup.

Det oplyser TV Midtvest på baggrund af dagsordenen til det kommende møde i Hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

For bare et halvt år siden lød ventetiden på op til tre år for MR-skanninger, der bruges i forbindelse med en lang række medicinske behandlinger.

Men nu ventetiden sneget sig op på 200 uger eller knap fire år.

»Ventetiderne til MR-skanninger er forværret markant,« erkender regionen i sagsfremstillingen til udvalget.

Men selvom ventetiden er steget kraftigt, så burde de fleste komme i gennem forholdsvis hurtigt.

De har nemlig ret at blive udredt inden for seks uger. Derfor bliver borgerne i Midt- og Vestjylland bedt om at tage til Regionshospitalet i Silkeborg.

Ifølge regionen selv er flytningen til hospitalet i Gødstrup ved Herning i foråret 2022 en del af problemet og i den grad medvirkende til de lange ventetider.

Derudover peger regionen blandt andet på, at afdelingen Røntgen og Skanning aktuelt mangler 8-10 læger og omkring 10 radiografer.