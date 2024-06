Det er nok meget godt, at vejret lige nu ikke byder på høj sol og sommerlige temperaturer.

I hvert fald, hvis man bor i Greve Kommune.

For her er det nemlig ikke en god idé at hoppe i vandet. Kommunen fraråder således al badning langs kysten.

Det skyldes, at hele stranden er forurenet med e-colibakterier, skriver Greve Kommune på Facebook.

»Lige nu er medarbejdere i fuld gang med at sætte røde advarselsflag op,« skriver kommunen og tilføjer:

»Del meget gerne opslaget med hinanden, så ingen er i tvivl.«

Greve Kommune kan ikke med sikkerhed sige, hvor forureningen kommer fra.

Der har dog ikke været overløb fra Mosede Renseanlæg, lyder det.