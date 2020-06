10 ud af 13 overgange ved den dansk-tyske grænse er for tiden helt lukket. Venstre kræver at alle overgange åbnes.

Da regeringen 14. marts lukkede grænserne for alle undtagen mennesker med et anerkendelsesværdigt formål, betød det samtidigt, at 10 ud af 13 overgange ved den dansk-tyske grænse blev spærret helt af med betonklodser.

Fra på mandag kan både tyske turister og indbyggere fra Tysklands nordligste delstat Slesvig-Holsten atter rejse ind i Danmark.

Venstre kræver, at samtlige overgange atter skal åbnes.

»Der bliver under alle omstændigheder pres på grænsen. Men hvis det fortsat kun er tre, der har åbne, så forudser jeg, at forholdende bliver helt kaotiske,« siger det sønderjyske folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V) til Der Nordschleswiger.

Der er endnu ingen meldinger om, hvorvidt det igen vil være muligt at passere ved samtlige 13 overgange.

Justitsministeriet henviser til Rigspolitiet, og Rigspolitiet forklarer, at man endnu ikke kan melde ud, hvordan grænsekontrollen skal organiseres fra på mandag.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) undlod onsdag flere gange at svare på spørgsmålet i folketingssalen.

Da Statsminister Mette Frederiksen 29. maj annoncerede en åbning af grænsen for turister fra Tyskland, Norge og Island, talte hun også om en ’normalisering’ for grænselandet.

Efterfølgende bekræftede justitsministeriet overfor Der Nordschleswiger, at der var planer om ’normalisering’, som skulle betyde indbyggere i grænselandet atter frit kan passere grænsen fra 15. juni. Og onsdag kom så den officielle udmelding.

Venstre mener dog ikke, at man kan tale om en ’normalisering’ hvis hovedparten af grænseovergangene stadig er helt spærrede.

»Jeg går som en selvfølge ud fra at samtlige overgange bliver åbnet mandag. For ellers giver det jo ingen mening at tale om en normalisering ved grænsen,« siger Eva Kjer Hansen.